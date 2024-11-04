Pemain MNCTV Anggap Tenis Meja MNC Sports Competition 2024 Wadah Tes Kemampuan

JAKARTA - MNCTV sangat antusias dapat kembali ambil bagian dalam turnamen tenis meja MNC Sports Competition 2024 di Auditorium B2, MNC Tower, Jakarta, 4-8 November 2024. Sebab, tim itu menjadikan ajang tersebut untuk mengetes skill anggotanya.

Perwakilan MNCTV Ari mengatakan sangat positif kegiatan olahraga dengan berkompetisi seperti ini. Timnya pun akan unjuk kebolehan bermain tenis meja dan siap bersaimh dengan unit bisnis lainnya.

"Ini wadah untuk bertemu teman-teman dari unit lain. Selain itu, juga sebagai sarana untuk mengetes skill," kata Ari kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Senin (4/11/2024).

Dia mengatakan MNCTV memang cukup siap tampil dalam MNC Sport Competition. Sebab, mereka sudah rutin berlatih yang membuat menjadi modal penting dalam ajang tersebut.

"Tidak ada persiapan khusus. Namun, kami ada klub memang sudah latihan rutin mau ada turnamen atau tidak. Target terus menang dalam setiap laga,” ucapnya.

"Tahun lalu kami sampai babak semifinal. Kami akan berusaha lebih baik dengan berusaha sebisa mungkin," ujarnya.