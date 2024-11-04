MNC Sports Competition 2024 Jadi Ajang Silaturahmi, Peserta Harap Cabor Basket Digelar Tiap Tahun

JAKARTA - Ajang MNC Sports Competition 2024 mendapatkan apresiasi karena mampu menjalin silaturahmi antarkaryawan, unit, dan grup. Para peserta berharap kegiatan itu digelar tiap tahun.

Salah satu peserta, Hilman Juniarto dari MNC Life, yang turut serta dalam turnamen cabang olahraga (cabor) basket MNC Sports Competition 2024, mengaku senang bisa ikut meramaikan kegiatan ini. Ia berharap ke depannya acara ini bisa terus digelar dan makin seru lagi.

"Kami dari MNC Life sangat senang bisa ikut di sini dan kami juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk MNC Group. Semoga ke depannya sukses dan bisa berpartisipasi terus dalam kemajuan Indonesia Raya," ujar Hilman kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Senin (4/11/2024).

MNC Life menelan pil pahit pada hari pertama turnamen basket MNC Sports Competition 2024. Mereka harus angkat koper lebih cepat setelah ditundukkan iNews dengan skor telak 7-60 pada laga yang digelar di Playfield, Palmerah, Jakarta, Senin (4/11/2024).

"Ya kami berharapnya ada terus lah kegiatan ini dari MNC Group. Semoga dijalankan terus tiap tahun. Kami di unit bisnis MNC Group pasti akan dukung terus kegiatan ini," tutur Hilman.