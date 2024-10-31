Advertisement
HOME SPORTS NETTING

3 Tunggal Putra Calon Juara ATP Tour 1000 Paris Masters 2024, Nomor 1 Carlos Alcaraz!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 31 Oktober 2024 |07:57 WIB
Carlos Alcaraz kala berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

3 tunggal putra calon juara ATP Tour 1000 Paris Masters 2024 akan diulas Okezone. Salah satunya ada nama Carlos Alcaraz.

Ya, ajang tenis bergengsi, ATP Tour 1000 Paris Masters 2024, terus berlanjut. Turnamen ini diketahui digelar di Paris, Prancis sejak 28 Oktober 2024 hingga 3 November 2024.

Pertandingan lanjutan ATP Tour 1000 Paris Masters 2024 secara live dapat disaksikan streaming di Vision+ channel beIN Sport dengan klik di sini.

Sejumlah pemain unggulan masih terus menjaga langkahnya di ATP Tour 1000 Paris Masters 2024 hingga difavoritkan juara. Siapa saja mereka?

Berikut 3 tunggal putra calon juara ATP Tour 1000 Paris Masters 2024:

3. Alexander Zverev

Alexander Zverev

Salah satu tunggal putra calon juara ATP Tour 1000 Paris Masters 2024 adalah Alexander Zverev. Dia berstatus unggulan ketiga di ajang ini.

Petenis asal Jerman itu pun masih terus menjaga langkahnya di ATP Tour 1000 Paris Masters 2024. Zverev melaju ke babak 16 besar usai mengalahkan Tallon Griekspoor dengan skor 7 (7)-6 dan 6 (2)-3 di babak 32 besar. Pada 16 besar, dia akan melawan Arthur Fils.

