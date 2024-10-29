Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jadwal dan Link Live Streaming ATP Tour 1000 Paris Masters 2024 di Vision+: Arena Petenis Top Dunia Unjuk Gigi, Klik di Sini!

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 29 Oktober 2024 |17:20 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming ATP Tour 1000 Paris Masters 2024 di Vision+: Arena Petenis Top Dunia Unjuk Gigi, Klik di Sini!
Saksikan ATP Tour 1000 Paris Masters 2024 di Vision+. (Foto: Instagram/@janniksin)
A
A
A

JADWAL dan link live streaming ATP Tour 1000 Paris Masters 2024 di Vision+ akan diulas Okezone. Ajang ini akan jadi arena petenis top unjuk gigi.

Ya, ajang tenis bergengsi yang diikuti deretan para petenis putra top dunia, ATP Tour 1000 Paris Masters, kembali dihelat tahun ini. Turnamen tersebut berlangsung di Paris, Prancis, sejak 28 Oktober hingga 3 November 2024.

Jannik Sinner

Sejumlah petenis terbaik dunia ambil bagian dalam ajang ini. Salah satunya ada Jannik Sinner (Italia) yang kini menduduki peringkat 1 dunia di ranking ATP. Di ATP Tour 1000 Paris Masters 2024, dia pun menyabet status sebagai unggulan pertama.

Jalan mulus dilalui Jannik Sinner. Sebab, dia mendapat bye di babak pertama sehingga langsung melenggang ke babak 32 besar. Kini, Jannik Sinner pun masih menanti lawannya, yakni antara Ben Shelton (Amerika Serikat) melawan wakil tuan rumah, Corentin Moutet.

Selain itu, ada juga nama Carlos Alcaraz dari Spanyol. Sang pemain diketahui menduduki peringkat kedua dunia saat ini.

Sama seperti Sinner, Carlos Alcaraz juga langsung melesat ke babak 32 besar karena mendapat bye di babak pertama. Tetapi, dia sudah mengetahui lawannya di 32 besar, yakni Nicolas Jarry dari Chile.

Petenis top lainnya yang ambil bagian di ATP Tour 1000 Paris Masters adalah Daniil Medvedev (Rusia), Stefanos Tsitsipas (Yunani), Alexander Zverev (Jerman), dan masih banyak lagi lainnya. Mereka siap bersaing memperebutkan gelar juara.

Pertandingan ATP Tour 1000 Paris Masters 2024 secara live dapat disaksikan streaming di Vision+ channel beIN Sport dengan klik di sini.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/40/3180957/janice_tjen_sukses_mengukir_sejarah_usai_mengawinkan_gelar_juara_di_wta_250_chennai_open_2025-RFoe_large.jpg
Janice Tjen Ukir Sejarah Usai Kawinkan Gelar Juara di Chennai Open 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/40/3180950/simak_hadiah_uang_yang_didapat_janice_tjen_usai_juara_chennai_open_2025_di_nomor_tunggal_dan_ganda_putri-oZgD_large.jpg
Segini Hadiah Uang yang Didapat Janice Tjen Usai Juara Chennai Open 2025 di Nomor Tunggal dan Ganda Putri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/40/3180943/simak_update_ranking_wta_janice_tjen_usai_juara_chennai_open_2025-obEy_large.jpg
Update Ranking WTA Janice Tjen Usai Juara Chennai Open 2025: Melesat Tajam?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/40/3180934/aldila_sutjiadi_dan_janice_tjen-AyLQ_large.jpg
Hasil Final Chennai Open 2025: Aldila Sutjiadi/Janice Tjen Juara Ganda Putri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/40/3180911/janice_tjen-klAn_large.jpg
Hasil Final Chennai Open 2025: Petenis Indonesia Janice Tjen Sabet Gelar Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/40/3179636/saksikan_paris_masters_2025_di_vision_plus-58q7_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming ATP 1000: Paris Masters 2025 di Vision+, Klik di Sini!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement