Jadwal dan Link Live Streaming ATP Tour 1000 Paris Masters 2024 di Vision+: Arena Petenis Top Dunia Unjuk Gigi, Klik di Sini!

JADWAL dan link live streaming ATP Tour 1000 Paris Masters 2024 di Vision+ akan diulas Okezone. Ajang ini akan jadi arena petenis top unjuk gigi.

Ya, ajang tenis bergengsi yang diikuti deretan para petenis putra top dunia, ATP Tour 1000 Paris Masters, kembali dihelat tahun ini. Turnamen tersebut berlangsung di Paris, Prancis, sejak 28 Oktober hingga 3 November 2024.

Sejumlah petenis terbaik dunia ambil bagian dalam ajang ini. Salah satunya ada Jannik Sinner (Italia) yang kini menduduki peringkat 1 dunia di ranking ATP. Di ATP Tour 1000 Paris Masters 2024, dia pun menyabet status sebagai unggulan pertama.

Jalan mulus dilalui Jannik Sinner. Sebab, dia mendapat bye di babak pertama sehingga langsung melenggang ke babak 32 besar. Kini, Jannik Sinner pun masih menanti lawannya, yakni antara Ben Shelton (Amerika Serikat) melawan wakil tuan rumah, Corentin Moutet.

Selain itu, ada juga nama Carlos Alcaraz dari Spanyol. Sang pemain diketahui menduduki peringkat kedua dunia saat ini.

Sama seperti Sinner, Carlos Alcaraz juga langsung melesat ke babak 32 besar karena mendapat bye di babak pertama. Tetapi, dia sudah mengetahui lawannya di 32 besar, yakni Nicolas Jarry dari Chile.

Petenis top lainnya yang ambil bagian di ATP Tour 1000 Paris Masters adalah Daniil Medvedev (Rusia), Stefanos Tsitsipas (Yunani), Alexander Zverev (Jerman), dan masih banyak lagi lainnya. Mereka siap bersaing memperebutkan gelar juara.

Pertandingan ATP Tour 1000 Paris Masters 2024 secara live dapat disaksikan streaming di Vision+ channel beIN Sport dengan klik di sini.