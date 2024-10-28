Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Megawati Hangestri Sesalkan Red Sparks Butuh 5 Set Lawan AI Peppers

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 28 Oktober 2024 |01:07 WIB
Megawati Hangestri Sesalkan Red Sparks Butuh 5 Set Lawan AI Peppers
Megawati Hangestri sesalkan Red Sparks butuh lima set untuk menang (Foto: Instagram/@red__sparks)
A
A
A

MEGAWATI Hangestri Pertiwi bicara soal Daejeon JungKwanJang Red Sparks yang menang susah payah lima set saat hadapi AI Peppers pada lanjutan Liga Voli Korea Selatan 2024-2025. Ia menilai seharusnya bisa menutup laga tersebut dengan cepat.

Seperti diketahui, Red Sparks menang susah payah atas AI Peppers pada Jumat 25 September 2024. Tim arahan Ko Hee-jin itu menang lewat pertarungan sengit lima set dengan skor 3-2 (25-21, 25-18, 18-25, 23-25, 15-6).

Red Sparks

Bicara soal hasil itu, Megawati mengatakan seharusnya Red Sparks bisa menang cepat di set ketiga. Tapi mereka justru harus kecolongan di set ketiga sehingga membuat laga berjalan sengit sampai set kelima.

“Sebenarnya kami bisa lebih cepat selesainya, cuma tadi di set ketiga kami terburu-buru jadinya tidak seperti set satu dan dua,” kata Megawati, dilansir dari kanal Youtube Off The TV, Senin (28/10/2024).

“Tapi enggak apa-apa yang penting di set keempat dan kelima lebih baik dan memperbaiki kesalahan,” sambung perempuan asal Jawa Timur itu.

Lebih lanjut, Megawati menyampaikan pelatih tidak memberikan instruksi khusus di laga tersebut. Menurutnya, Koo hanya meminta para pemain Red Sparks untuk tampil lepas memberikan penampilan terbaiknya.

