HOME SPORTS SPORT LAIN

Meski Gacor, Megawati Hangestri Cs Diminta Pelatih Red Sparks Benahi Hal Ini

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 27 Oktober 2024 |14:20 WIB
Meski Gacor, Megawati Hangestri Cs Diminta Pelatih Red Sparks Benahi Hal Ini
Megawati Hangesti kala membela Red Sparks. (Foto: Red Sparks)
A
A
A

DAEJEON – Pelatih Red Sparks, Ko Hee Jin, mengevaluasi penampilan Megawati Hangestri cs dalam pentas Liga Voli Korea Sealtan 2024-2025. Meski timnya tampil gacor sejauh ini, dia menilai ada hal yang harus dibenahi.

Red Sparks memperpanjang tren positif mereka usai membungkam AI Peppers pada laga kedua Liga Voli Korea 2024/2025. Megawati mengantarkan timnya dengan kemenangan dramatis 3-2 (25-21, 25-18, 18-25, 23-25, 15-6) pada Jumat 25 Oktober 2024.

Megawati Hangestri

Ko Hee Jin menilai kalau laga melawan AI Peppers adalah laga yang sulit. Namun, dia juga bersyukur karena Megawati dan kolega mampu mengatasi lawannya itu.

“Itu adalah pertandingan yang sulit, tetapi para pemain mampu mengatasinya dengan baik,” kata Ko Hee Jin, dilansir dari Naver, Minggu (27/10/2024).

Lebih lanjut, Ko Hee Jin mengatakan kalau AI Peppers bermain dengan servis yang kuat. Kendati masih bisa diredam, tapi hal itu cukup membuat anak asuhnya kerepotan. Dia bakal membenahi timnya agar Megawati cs dapat meredam pola permainan seperti itu.

Halaman:
1 2
