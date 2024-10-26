Megawati Hangestri Puncaki Daftar Top Skor Liga Voli Korea Selatan 2024-2025, Usai Cetak 26 Poin saat Red Sparks Lawan AI Peppers!

MEGAWATI Hangestri puncaki daftar top skor Liga Voli Korea Selatan 2024-2025. Namanya melejit ke puncak klasemen usai sukses mencetak 26 poin saat membela Red Sparks melawan AI Peppers.

Red Sparks berhasil meraih kemenangan dalam pertandingan kedua putaran pertama Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025. Bertandang ke Yeomju Gymnasium, Gwangju, pada Jumat 25 Oktober 2024 sore WIB, mereka menang dengan skor 3-2 (25-21, 25-18, 18-25, 23-25, dan 15-6).

Megawati menjadi aktor utama kemenangan tim asuhan Ko Hee-jin itu atas AI Peppers. Pemain berusia 25 tahun itu menyumbang 26 poin yang membuatnya mencetak poin terbanyak untnuk timnya dalam pertandingan tersebut.

Pada pertandingan pembuka musim ini kontra GS Caltex, Megawati juga bersinar dalam membantu timnya menang telak 3-0. Dia menghasilkan 16 poin dalam laga yang berlangsung pada akhir pekan lalu tersebut.

Dengan tambahan 26 poin kemarin, Megawati kini naik ke puncak daftar top skor Liga Voli Korea Selatan 2024-2025 dengan torehan 42 poin. Dia unggul enam poin atas pemain Hillstate, yakni Laetitia Moma Bassoko.

Rekan setim Megawati, yakni Vanja Bukilic, juga melanjutkan penampilan apiknya saat bersua AI Peppers. Dia membukukan 21 poin yang membuatnya juga berada di tempat kedua daftar top skor sementara dengan koleksi 36 poin, sama seperti Bassoko.