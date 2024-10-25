Hasil Red Sparks vs Al Peppers di Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025: Hampir Ketikung, Megawati Hangestri Cs Akhirnya Menang 3-2

GWANGJU – Kemenangan manis berhasil diraih pevoli Indonesia, Megawati Hangestri bersama klubnya, Red Sparks di laga kedua putaran pertama Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025, Jumat (25/10/2024) malam WIB. Menghadapi Al Peppers, Red Sparks sukses menang dengan skor 3-2.

Kemenangan itu pun diraih Megawati Hangestri cs dengan susah payah. Meski sempat unggul 2-0, Red Sparks nyaris ketikung karena skor sempat dibuat 2-2. Namun, pada akhirnya Red Sparks tetap menang 3-2 dengan rincian skor 25-21, 25-18, 18-25, 23-25 dan 15-6.

Jalannya Pertandingan

Bertandang ke Yeomju Gymnasium, Gwangju, Red Sparks langsung mendominasi permainan sejak awal laga. Mereka mampu unggul 4-0 dan terus memperlebar keunggulan menjadi 8-2 dan 11-5.

Akan tetapi, tim asuhan Ko Hee-jin itu lengah setelah itu. Serangan mereka mudah diblok oleh lawan dan kerap melakukan kesalahan. Alhasil, AI Peppers bisa memangkas ketertinggalan menjadi 10-11.

Red Sparks bisa bangkit lagi berkat aksi gemilang Megawati yang mendapat beberapa poin dari spikenya. Hasilnya, mereka kembali menjauh dengan keunggulan 16-11. Walau tim tuan rumah terus berusaha melawan dan sempat mendekat lagi di angka 19-22, tim tamu bisa mengamankan set pertama dengan skor 25-21.

Pertarungan sengit terjadi di set kedua di mana kedua tim saling kejar mengejar angka sampai menginjak skor 8-8. Reli-reli panjang yang menyajikan jual beli serangan yang sangat ketat.

Red Sparks dan AI Peppers terus salin adu tangkas dalam menyerang, tetapi juga sama-sama kuat dalam bertahan. Skor imbang pun terus terjadi hingga mencapai skor 16-16.