Eddie Hearn soal Duel Mike Tyson vs Jake Paul: Orang Ini Seharusnya Tak Bertinju Lagi

Mike Tyson harusnya tidak lagi naik ring tinju apalagi berduel (Foto: Instagram/@miketyson)

DUEL Mike Tyson vs Jake Paul dinilai berbahaya dan tidak menghormati dunia tinju oleh promotor papan atas Eddie Hearn. Ia lantas dengan tegas menyatakan tidak akan menonton sama sekali duel timpang tersebut.

Pertarungan tinju itu sedianya dijadwalkan pada Juli 2024. Namun, kondisi kesehatan Tyson yang mengalami tukak lambung, membuat duel itu mundur ke 15 November mendatang.

Ketika masih sekadar wacana, cukup banyak penggemar tinju yang menyayangkan kesediaan Tyson berlaga. Sebab, si Leher Beton sudah lama tidak bertarung dalam atmosfer kompetitif.

Tyson memang pernah naik ring pada 2020. Akan tetapi, duel melawan Roy Jones Jr itu digelar untuk eksibisi alias tidak kompetitif dan hanya pertunjukan saja.

Belum lagi, ketika itu Jones Jr juga sebaya dengan Tyson. Sementara, Paul berusia 27 tahun alias nyaris setengah dari umur sang petinju kelas berat.

Hearn heran dengan siapa pun yang membujuk Tyson, atau bahkan sang petinju sendiri, untuk mengiyakan tawaran tersebut. Sebab, ia menganggap karier mantan juara dunia tinju kelas berat itu sudah tamat 20 tahun lalu.