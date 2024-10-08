Jake Paul Terlalu Berat dan Lambat, Mike Tyson Bakal Menang KO Cepat

MIKE Tyson diyakini akan menang TKO (Technical Knock-Out) melawan Jake Paul. Prediksi itu dibuat para penggemar setelah melihat video latihan yang dibagikan si Anak Problematik belum lama ini.

Duel tinju itu sedianya dijadwalkan pada Juli 2024. Namun, kondisi kesehatan Tyson yang mengalami tukak lambung, membuat duel itu mundur ke 15 November mendatang.

Mundurnya waktu duel itu dimanfaatkan keduanya untuk terus mematangkan persiapan. Tyson dan Paul rajin membagikan video latihan kepada para penggemarnya.

Namun, video latihan Paul belum lama ini mencuri perhatian. Sebab, kondisi tubuh pria berusia 27 tahun itu terlihat tak ideal. Belum lagi, lawan sparring-nya tidak banyak melepaskan pukulan.

Melihat hal tersebut, penggemar justru curiga pergerakan Paul akan lebih lambat dari Tyson yang berusia uzur. Belum lagi, si Leher Beton terkenal punya kekuatan pukulan yang bisa bikin keder.

“Dia terlalu berat dan bergerak terlalu lambat untuk ukuran Mike. (Kalah) KO dengan cepat, kawan,” ujar seorang warganet, dikutip dari Mirror, Selasa (8/10/2024).