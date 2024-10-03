Kemenpora RI Kucurkan Rp290 Miliar untuk Peparnas 2024 di Solo

JAKARTA – Kemenpora RI mengucurkan dana sebesar Rp290 miliar untuk pelaksanaan Peparnas XVII 2024 di Solo, Jawa Tengah. Ajang itu sendiri akan berlangsung di Solo pada 6-13 Oktober

Besaran anggaran itu dibeberkan Menpora RI Dito Ariotedjo dalam proses penandatanganan perjanjian kerja sama atas fasilitas penyelenggaraan Peparnas 2024 yang dilakukan di Media Center Kemenpora, Jakarta, pekan lalu. Sebagian besar dana berasal dari APBN.

“Kami selaku perwakilan pemerintah pusat, Kemenpora, menyerahkan angka nominal Rp 290 miliar yang akan dikelola di kepanitian, kepada PB Peparnas,” kata Dito, dikutip Kamis (3/10/2024).

“Dari jumlah itu adalah berasal dari APBN Rp275 m untuk penyelenggaraan dan sisanya untuk peralatan,” sambung pria berusia 34 tahun itu.

Turut hadir dalam prosesi penandatanganan kerja sama tersebut, yakni perwakilan dari Kejagung, Bareskrim dan BPKP. Ketiga pihak tersebut bertugas sebagai saksi.

“Tadi juga sudah hadir para saksi dari Kejagung, Bareskrim, BPKP, ini kami sampaikan ulang seperti saat PON Satgas tata kelola masih bekerja, karena dalam Keppres nomor 24 tahun 2024 itu Satgas Tata Kelola untuk PON dan Peparnas,” jelas Dito.