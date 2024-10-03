Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kemenpora RI Kucurkan Rp290 Miliar untuk Peparnas 2024 di Solo

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |22:18 WIB
Kemenpora RI Kucurkan Rp290 Miliar untuk Peparnas 2024 di Solo
Kemenpora RI menggelontorkan dana Rp290 miliar untuk Peparnas XVII 2024 (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)
A
A
A

JAKARTA – Kemenpora RI mengucurkan dana sebesar Rp290 miliar untuk pelaksanaan Peparnas XVII 2024 di Solo, Jawa Tengah. Ajang itu sendiri akan berlangsung di Solo pada 6-13 Oktober

Besaran anggaran itu dibeberkan Menpora RI Dito Ariotedjo dalam proses penandatanganan perjanjian kerja sama atas fasilitas penyelenggaraan Peparnas 2024 yang dilakukan di Media Center Kemenpora, Jakarta, pekan lalu. Sebagian besar dana berasal dari APBN.

Peparnas XVII 2024 Solo

“Kami selaku perwakilan pemerintah pusat, Kemenpora, menyerahkan angka nominal Rp 290 miliar yang akan dikelola di kepanitian, kepada PB Peparnas,” kata Dito, dikutip Kamis (3/10/2024).

“Dari jumlah itu adalah berasal dari APBN Rp275 m untuk penyelenggaraan dan sisanya untuk peralatan,” sambung pria berusia 34 tahun itu.

Turut hadir dalam prosesi penandatanganan kerja sama tersebut, yakni perwakilan dari Kejagung, Bareskrim dan BPKP. Ketiga pihak tersebut bertugas sebagai saksi.

“Tadi juga sudah hadir para saksi dari Kejagung, Bareskrim, BPKP, ini kami sampaikan ulang seperti saat PON Satgas tata kelola masih bekerja, karena dalam Keppres nomor 24 tahun 2024 itu Satgas Tata Kelola untuk PON dan Peparnas,” jelas Dito.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/43/3175925/rcti_mendukung_penuh_garuda_fight_championship-4zuh_large.jpeg
RCTI+ Dukung Penuh Penuh Garuda Fight Championship, Siap Kolaborasi Jangka Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/43/3175469/sea_games_2025-bkKH_large.jpg
Tatap SEA Games 2025, CdM Optimistis Senam dan Gulat Sumbang Banyak Medali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/43/3175222/rizki_juniansyah-5RO9_large.jpg
Rizki Juniansyah Raih 2 Emas dan Pecahkan Rekor Dunia di Kejuaraan IWF 2025, Menpora Erick Thohir Beri Apresiasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175058/jadwal_predator_pbs_world_championship_series_2025_di_vision-cPwG_large.jpg
Jadwal Predator - PBS World Championship Series 2025 di VISION+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3174949/rizki_juniansyah-hXHV_large.jpg
2 Medali Emas dan Pecahkan Rekor Dunia! Rizki Juniansyah Jawara di Kejuaraan Dunia Angkat Besi IWF 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/43/3174846/premier_padel_2025-mhcE_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Premier Padel 2025 Milan P1: Duel Panas Para Bintang Dunia, Live di Vision+
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement