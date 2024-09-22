Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Daftar Pemain yang Lolos ke Babak 32 Besar Mansion Sports 9 Ball Open Tournament 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 22 September 2024 |23:33 WIB
Daftar Pemain yang Lolos ke Babak 32 Besar Mansion Sports 9 Ball Open Tournament 2024
Berikut daftar pemain yang lolos ke 32 besar Mansion Sports 9 Ball Tournament 2024 (Foto: ist)
A
A
A

PERTANDINGAN hari ketiga Mansion Sports 9 Ball Open Tournament 2024 telah berlangsung pada Minggu (22/9/2024) di Daruma Pool & Coffee, Tangerang. Laga babak 64 besar dimainkan pada hari ini.

Sejak siang hari, pertandingan berjalan seru dan menarik. Banyak pemain yang terlibat laga ketat karena saling kejar mengejar angka.

Persaingan di babak 64 besar ini memang terasa lebih ketat dari sebelumnya. Wajah tegang penuh ambisi dari para pemain pun sangat terlihat karena mereka sangat ingin meraih kemenangan.

Nizar Bileo, selaku Tournament Director pun menilai pertandingan hari ini memang lebih sengit dari sebelumnya. Persaingan yang ketat itu pun semakin membuat laga sangat seru untuk disaksikan.

“Pertandingan babak 64 besar berlangsung ketat. Lebih sengit dari sebelumnya,” kata Nizar kepada MNC Portal Indonesia, Minggu (22/9/2024).

“Semua pemain berusaha untuk lolos ke babak 32 besar, banyak skor hill hill tercipta yang membuat pemain terkena pressure,” tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/43/3188437/kontingen_biliar_indonesia_untuk_sea_games_2025-S1VY_large.jpg
Pebiliar Marlando Sihombing Optimistis Persembahkan Medali Emas untuk Indonesia di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/43/3187936/kejurnas_pelajar_pobsi_2025-7nik_large.jpg
Kejurnas Pelajar POBSI 2025 Selesai Digelar, Rektor MNC University: Talentanya Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/43/3187899/kejurnas_pobsi_2025_dimenangkan_anak_sd-mvg3_large.jpg
Kejurnas Pelajar POBSI 2025 Lahirkan Juara Termuda, Siswa SD Tumbangkan Mahasiswa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/43/3187275/pb_pobsi_gelar_kejurnas_pelajar_mahasiswa_2025_demi_cari_bibit_unggul_atlet_biliar_indonesia-ZQ5c_large.jpg
Wujudkan Generasi Emas Biliar, MNC University Beri Beasiswa Kuliah di Kejurnas Pelajar POBSI 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/43/3187250/pb_pobsi_gelar_kejurnas_pelajar_mahasiswa_2025_demi_cari_bibit_unggul_atlet_biliar_indonesia-sBUk_large.jpg
PB POBSI Gelar Kejurnas Pelajar-Mahasiswa 2025, Beri Beasiswa Kuliah demi Lahirkan Juara Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/43/3186925/jawa_barat_menjadi_juara_umum_di_kejurnas_pb_pobsi_2025-tkh0_large.jpg
Jadi Juara Umum, Jawa Barat Puji Pelaksanaan Kejurnas POBSI 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement