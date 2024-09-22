Daftar Pemain yang Lolos ke Babak 32 Besar Mansion Sports 9 Ball Open Tournament 2024

Berikut daftar pemain yang lolos ke 32 besar Mansion Sports 9 Ball Tournament 2024 (Foto: ist)

PERTANDINGAN hari ketiga Mansion Sports 9 Ball Open Tournament 2024 telah berlangsung pada Minggu (22/9/2024) di Daruma Pool & Coffee, Tangerang. Laga babak 64 besar dimainkan pada hari ini.

Sejak siang hari, pertandingan berjalan seru dan menarik. Banyak pemain yang terlibat laga ketat karena saling kejar mengejar angka.

Persaingan di babak 64 besar ini memang terasa lebih ketat dari sebelumnya. Wajah tegang penuh ambisi dari para pemain pun sangat terlihat karena mereka sangat ingin meraih kemenangan.

Nizar Bileo, selaku Tournament Director pun menilai pertandingan hari ini memang lebih sengit dari sebelumnya. Persaingan yang ketat itu pun semakin membuat laga sangat seru untuk disaksikan.

“Pertandingan babak 64 besar berlangsung ketat. Lebih sengit dari sebelumnya,” kata Nizar kepada MNC Portal Indonesia, Minggu (22/9/2024).

“Semua pemain berusaha untuk lolos ke babak 32 besar, banyak skor hill hill tercipta yang membuat pemain terkena pressure,” tambahnya.