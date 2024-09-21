Peserta Puji Pagelaran Mansion Sports 9 Ball Tournament 2024: Kami Puas dan Senang

PARA peserta Mansion Sports 9 Ball Tournament 2024 memberikan pujian untuk pagelaran turnamen biliar ini. Mereka puas dengan fasilitas yang ada serta senang karena bisa menguji mental dan permainan mereka.

Mansion Sports 9 Ball Open Tournament 2024 digelar pada 20-23 September. Ajang ini berlangsung di Daruma Pool & Coffee yang merupakan pool house terbesar di Indonesia dengan total 108 meja yang ada.

Secara keseluruhan terdapat 128 peserta dari seluruh Indonesia berkompetisi dalam turnamen ini. Akan tetapi, tidak ada bintang nasional yang akan mentas di ajang ini karena memang diperuntukan untuk para pemula yang berada di level Handicap 4 dan 5.

Setelah dua hari berlangsung, para peserta yang mengikutinya pun mengaku senang dengan turnamen Mansion Sports 9 Ball Open Tournament 2024. Salah satunya adalah Chairul Amri yang berasal dari Manado, Sulawesi Utara.

“Intinya event yang sekarang seru lah, keren, menguji mental kita, apalagi ada atlet dunia, jadi kita bisa mengasah mental kita juga pas ketemu dan main bareng sama mereka. Mantap mansion,” kata Chairul Amri kepada MNC Portal Indonesia, Sabtu (21/9/2024).

Hal senada juga terlontar dari mulut peserta lainnya, yakni Rivo Abas dari Kabupaten Karawang. Dia sangat puas dengan fasilitas yang disediakan oleh panitia sehingga dirinya tidak menyesal bertanding jauh-jauh dari daerah asalnya ke Tangerang.