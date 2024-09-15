Hasil Lengkap Hari Keempat Voli PON XXI Aceh-Sumut 2024: Jawa Barat dan Jawa Tengah Bersinar

DELI SERDANG - Berbagai hal menarik terjadi di hari keempat cabang olahraga (cabor) voli Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024. Seperti bersinarnya tim putra dan putri dari Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Laga voli itu berlangsung di GOR Bola Voli Indoor Sumut Sport Center, Deli Serdang, Sumatera Utara. Sebanyak enam pertandingan pun digelar di hari keempat yang jatuh pada Sabtu 14 September 2024 kemarin.

Laga menarik tersaji antara tim putri Jawa Barat melawan Jawa Timur. Sempat diprediksi akan menjadi duel ketat, namun Jawa Barat tampil perkasa dengan meraih kemenangan 3-0 (25-10, 25-22, 25-18).

Kemenangan pun dialami tim putra Jawa Barat yang sukses menumbangkan Kalimantan Timur. Meski mendapat perlawanan, Jawa Barat menang dengan skor 3-1 (25-18, 25-17, 23-25, 25-22).

Hasil manis Jawa Barat juga diraih Jawa Tengah di kedua sektor. Tim putri Jawa Tengah tanpa kesulitan berarti melumat Sumatera Selatan dengan skor 3-0 (25-17, 25-19, 25-10)

Tim putra Jawa Tengah juga merebut kemenangan saat bersua Bali. Doni Haryono cs menang dengan skor telak 3-0 (25-21, 25-13, 25-23).