Kerja Keras Panitia PB PON XXI Aceh-Sumut 2024 Diapresiasi Pj Gubernur Agus Fatoni

MEDAN - Kerja keras Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) diapresiasi penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Agus Fatoni. Pasalnya ia menilai seluruh panitia sudah bekerja keras demi bisa menyukseskan PON XXI Aceh-Sumut 2024.

Fatoni mengatakan kerja keras seluruh panitia tersebut tak lepas dari dukungan berbagai pihak dan masyarakat yang antusias berpartisipasi dan ikut menyaksikan berbagai pertandingan.

"Saya berterima kasih kepada seluruh panitia yang bekerja keras dalam menyukseskan PON XXI Aceh-Sumut, saya memberikan apresiasi tinggi kepada Bapak/Ibu panitia, volunteer dan seluruh masyarakat Sumut," kata Fatoni dalam keterangannya, Senin (23/9/2024).

Apresiasi serupa juga disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Ario Bimo Nandito Ariotedjo dengan menyebut kesiapan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) di PON sangatlah luar biasa dan patut diapresiasi masyarakat. Hal itu terlihat dari jumlah penonton yang menyaksikan di hampir semua cabang olahraga, baik yang digelar di Aceh maupun di Sumut.

Senada dengan Menpora, Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga era 1993–1998 Hayono Isman memuji Panitia Besar (PB) Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Wilayah Sumatera Utara (Sumut) lantaran mampu menyelenggarakan PON dengan baik, meski keterlambatan anggaran turun.