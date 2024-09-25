Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kerja Keras Panitia PB PON XXI Aceh-Sumut 2024 Diapresiasi Pj Gubernur Agus Fatoni

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 25 September 2024 |22:17 WIB
Kerja Keras Panitia PB PON XXI Aceh-Sumut 2024 Diapresiasi Pj Gubernur Agus Fatoni
Pj Gubernur Sumatera Utara, Agus Fatoni. (Foto: Diskominfo Sumut)
A
A
A

MEDAN - Kerja keras Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) diapresiasi penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Agus Fatoni. Pasalnya ia menilai seluruh panitia sudah bekerja keras demi bisa menyukseskan PON XXI Aceh-Sumut 2024.

Fatoni mengatakan kerja keras seluruh panitia tersebut tak lepas dari dukungan berbagai pihak dan masyarakat yang antusias berpartisipasi dan ikut menyaksikan berbagai pertandingan.

"Saya berterima kasih kepada seluruh panitia yang bekerja keras dalam menyukseskan PON XXI Aceh-Sumut, saya memberikan apresiasi tinggi kepada Bapak/Ibu panitia, volunteer dan seluruh masyarakat Sumut," kata Fatoni dalam keterangannya, Senin (23/9/2024).

Apresiasi serupa juga disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Ario Bimo Nandito Ariotedjo dengan menyebut kesiapan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) di PON sangatlah luar biasa dan patut diapresiasi masyarakat. Hal itu terlihat dari jumlah penonton yang menyaksikan di hampir semua cabang olahraga, baik yang digelar di Aceh maupun di Sumut.

PON XXI Aceh-Sumut 2024

Senada dengan Menpora, Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga era 1993–1998 Hayono Isman memuji Panitia Besar (PB) Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Wilayah Sumatera Utara (Sumut) lantaran mampu menyelenggarakan PON dengan baik, meski keterlambatan anggaran turun.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/30/43/3080276/ini-bukti-pon-xxi-2024-sukses-besar-diselenggarakan-di-sumatera-utara-diikuti-38-provinsi-hingga-selenggarakan-34-cabang-olahraga-Ee69PJph0H.jpg
Ini Bukti PON XXI 2024 Sukses Besar Diselenggarakan di Sumatera Utara: Diikuti 38 Provinsi hingga Selenggarakan 34 Cabang Olahraga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/30/43/3080269/pj-gubernur-agus-fatoni-beberkan-capaian-di-pon-xxi-aceh-sumut-2024-sukses-luar-dalam-arena-R01SwXnB7i.jpeg
PJ Gubernur Agus Fatoni Beberkan Capaian di PON XXI Aceh-Sumut 2024, Sukses Luar Dalam Arena
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/43/3071019/7-peraih-medali-pon-xxi-aceh-sumut-2024-dapat-apresiasi-dari-universitas-budi-luhur-wCMlPXcJ18.jpg
7 Peraih Medali PON XXI Aceh-Sumut 2024 Dapat Apresiasi dari Universitas Budi Luhur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/43/3066187/pj-gubernur-agus-fatoni-bangga-aceh-sumut-2024-berhasil-gelar-pon-terbesar-dalam-sejarah-indonesia-SwtdlnmcsV.jpg
PJ Gubernur Agus Fatoni Bangga Aceh-Sumut 2024 Berhasil Gelar PON Terbesar dalam Sejarah Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/43/3066149/alma-ariella-15-tahun-borong-5-medali-cabor-panjat-tebing-di-pon-xxi-aceh-sumut-2024-9ljCVJMa2G.jpg
Alma Ariella, 15 Tahun Borong 5 Medali Cabor Panjat Tebing di PON XXI Aceh-Sumut 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/43/3065914/serangkaian-sengkarut-pon-xxi-aceh-sumut-2024-PCqT8dLG4K.jpg
Serangkaian Sengkarut PON XXI Aceh-Sumut 2024
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement