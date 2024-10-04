Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

7 Peraih Medali PON XXI Aceh-Sumut 2024 Dapat Apresiasi dari Universitas Budi Luhur

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |22:16 WIB
7 Peraih Medali PON XXI Aceh-Sumut 2024 Dapat Apresiasi dari Universitas Budi Luhur
Tujuh peraih medali di PON XXI Aceh-Sumut 2024 dapat apresiasi dari kampusnya (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)
A
A
A

JAKARTA – Tujuh atlet peraih medali di PON XXI Aceh-Sumut 2024 mendapat apresiasi dari Universitas Budi Luhur (UBL). Kebetulan, mereka juga berstatus sebagai mahasiswa di kampus tersebut.

UBL menjadi salah satu kampus yang memiliki banyak atlet yang bertanding di PON XXI 2024. Sebanyak 24 mahasiswa mereka membela berbagai kontingen yang tampil di pesta olahraga terakbar di Tanah Air itu dan turun di cabang olahraga (cabor) yang berbeda-beda.

Universitas Budi Luhur memberi apresiasi bagi peraih medali PON XXI Aceh-Sumut 2024 (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)

Tujuh dari 24 mahasiswa UBL itu pun berhasil membawa pulang medali dari PON 2024. Ahmad Khairul Baasith dan Annisa Nur Anggraeni menjadi yang paling berprestasi di antara yang lain.

Baasith, yang merupakan peraih medali perunggu Asian Games 2022, turun di cabor panahan untuk kontingen Jawa Barat dan berhasil membawa pulang dua medali emas. Prestasi yang sama juga diraih oleh Annisa, yang tampil di cabor karate untuk kontingen DKI Jakarta.

Pihak kampus memberikan apresiasi berupa uang tunai yang diserahkan langsung oleh Ketua Badan Pelaksana Harian Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti, Kasih Hanggoro, yang didampingi oleh Agus Setyo Budi, yang merupakan Rektor UBL.

"Penghargaan ini berupa uang tunai Rp3 juta untuk peraih medali emas, Rp1 juta untuk medali perunggu dan 500 ribu untuk para atlet lainnya yang berpartisipasi tanpa medali," kata Agus kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), di Universitas Budi Luhur Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Halaman:
1 2
