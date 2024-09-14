5 Atlet Voli Supercantik Indonesia yang Jadi Sorotan Kaum Adam Tiap Pertandingan, Nomor 1 Siap Main di Liga Jepang!

5 atlet voli supercantik Indonesia yang jadi sorotan kaum Adam tiap pertandingan menarik diulas. Salah satunya ada yang siap main di Liga Jepang.

Pesona sejumlah pevoli Indonesia membuat penampilan mereka selalu dinantikan para penggemar. Selain berwajah cantik nan menawan, mereka diketahui juga punya bakat gemilang hingga bahkan mencuri perhatian klub luar negeri.

Siapa saja mereka? Berikut 5 atlet voli supercantik Indonesia yang jadi sorotan kaum Adam tiap pertandingan.

5. Alya Annastasya





Salah satu atlet voli supercantik Indonesia yang jadi sorotan kaum Adam tiap pertandingan adalah Alya Anastasya. Dia merupakan pemain Jakarta BIN.

Pesona Alya Anastasya telah membuatnya memiliki banyak penggemar. Apalagi, dia punya bakat gemilang kala beraksi di lapangan. Alya Anastasya sendiri mengisi posisi opposite hitter.

4. Shella Bernadetha





Kemudian, ada nama Shella Bernadetha. Dia jadi salah satu pemain yang langganan dipanggil membela Timnas Voli Putri Indonesia.

Salah satu penampilan Shella Bernadetha untuk Timnas Voli Putri Indonesia terjadi pada SEA Games 2023. Parasnya yang menawan membuat aksinya selalu dinantikan.