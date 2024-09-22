Alma Ariella, 15 Tahun Borong 5 Medali Cabor Panjat Tebing di PON XXI Aceh-Sumut 2024

PEKAN Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024 telah usai. Namun, sejumlah cerita manis terukir di gelaran PON yang diselenggarakan di Aceh dan Sumatera Utara.

Salah satunya munculnya atlet belia berprestasi, Alma Ariella dari cabang olahraga panjat tebing. Di usia yang masih 15 tahun, atlet asal Jawa Timur ini mampu mengukir rekor dengan memborong 5 medali panjat tebing.

Alma meraih emas pertamanya dari nomor combine (boulder and lead) perorangan putri di kompleks stadion harapan bangsa, Aceh. Remaja kelahiran Gresik 25 Juli 2009 tersebut kembali meraih emas keduanya dari nomor combined (boulder and lead) campuran. Di sini Alma berduet dengan Putra Tri Ramadani.

Sementara emas ketiganya diraih dinomor boulder tim putri. Selain emas, Alma juga mengantongi dua perak di nomor lead perorangan putri dan lead tim putri.

(Rivan Nasri Rachman)