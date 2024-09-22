PJ Gubernur Agus Fatoni Bangga Aceh-Sumut 2024 Berhasil Gelar PON Terbesar dalam Sejarah Indonesia

DELI SERDANG - Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024 telah resmi berakhir. Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni, senang Aceh- telah berhasil menciptakan sejarah baru dengan menggelar PON terbesar di Indonesia.

“Kami terima kasih Aceh dan Sumut ditunjuk sebagai tuan rumah PON XXI, PON ini telah menorehkan sejarah sebagai PON terbesar dalam sejarah di Indonesia. Bahkan ini pertama kali dilaksanakan di dua provinsi dengan peserta provinsi yang juga terbanyak,” kata Fatoni di acara penutupan PON XXI di Stadion Utama Sport Centre Sumut, Deliserdang, Sumut, Jumat 20 September 2024.

Bukan tanpa sebab hal itu dikatakan Fatoni, hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan PON XXI sebanyak 65 cabang olahraga (cabor) telah dipertandingkan ditambah dengan 11 eksibisi. Angka tersebut merupakan jumlah cabor terbanyak selama penyelenggaraan PON selama ini.

Kemudian, dengan ditunjuknya Provinsi Sumut menjadi tuan rumah juga memberikan keberkahan dan kebahagian bagi masyarakatnya. Bahkan pertumbuhan ekonomi hingga sektor pariwisata meningkat selama pelaksanaan PON.

“Dengan menjadi tuan rumah, ekonomi tumbuh pesat di Aceh dan Sumut, wisata maju membawa dampak dan manfaat bagi kami Sumut dan Aceh,” ucap Fatoni.

Tak hanya itu, dengan pelaksanaan PON XXI juga membuat Sumut memiliki sejumlah venue baru untuk berolahraga berstandar nasional hingga internasional, salah satunya Stadion Madya Atletik yang berstandar internasional dan telah tersertifikasi. Tak hanya itu, venue boling dan gateball juga dinobatkan sebagai yang terbaik di Sumut.