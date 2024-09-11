Silviana Lu Makin Termotivasi Hadapi China Open 2024 Berkat Hasil di Selandia Baru

JAKARTA – Silviana Lu akan turut serta dalam ajang China Open 2024 pekan depan. Ia mengaku termotivasi seusai hasil kurang memuaskan pada kejuaraan dunia di Selandia Baru beberapa waktu lalu.

Silviana mengakhiri kejuaraan dunia di Selandia beberapa waktu lalu dengan melangkah hingga babak 16 besar. Itu menjadi motivasi baginya untuk bisa meraih hasil yang lebih baik.

"Kemarin saya turun di kejuaraan dunia (di Selandia baru) yang bola sembilan putri dan di sana kalah di 16 besar,” kata Silviana kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Rabu (11/9/2024).

“Jujur makin termotivasi karena tidak bisa dipungkiri China Open ini salah satu event yang besar, seperti kejuaraan dunia," sambung perempuan berusia 26 tahun itu.

"Jadi, kalau lawannya sama seperti yang kemarin di kejuaraan dunia akan makin termotivasi karena kemarin bertanding di sana itu drawing-nya dapat pemain-pemain yang tangguh,” ucap Silviana.

“Saya juga memberikan perlawanan, tetapi apa boleh buat harus gugur di babak 16 besar. Akan tetapi, itu menjadi motivasi dan tolok ukur," tambah perempuan asal Jakarta tersebut.