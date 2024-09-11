Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Silviana Lu Makin Termotivasi Hadapi China Open 2024 Berkat Hasil di Selandia Baru

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |23:47 WIB
Silviana Lu Makin Termotivasi Hadapi China Open 2024 Berkat Hasil di Selandia Baru
Silviana Lu bertekad meraih hasil terbaik di China Open 2024 (Foto: Instagram/@lusilviana98)
A
A
A

JAKARTA – Silviana Lu akan turut serta dalam ajang China Open 2024 pekan depan. Ia mengaku termotivasi seusai hasil kurang memuaskan pada kejuaraan dunia di Selandia Baru beberapa waktu lalu.

Silviana mengakhiri kejuaraan dunia di Selandia beberapa waktu lalu dengan melangkah hingga babak 16 besar. Itu menjadi motivasi baginya untuk bisa meraih hasil yang lebih baik.

Silviana Lu

"Kemarin saya turun di kejuaraan dunia (di Selandia baru) yang bola sembilan putri dan di sana kalah di 16 besar,” kata Silviana kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Rabu (11/9/2024).

“Jujur makin termotivasi karena tidak bisa dipungkiri China Open ini salah satu event yang besar, seperti kejuaraan dunia," sambung perempuan berusia 26 tahun itu.

"Jadi, kalau lawannya sama seperti yang kemarin di kejuaraan dunia akan makin termotivasi karena kemarin bertanding di sana itu drawing-nya dapat pemain-pemain yang tangguh,” ucap Silviana.

“Saya juga memberikan perlawanan, tetapi apa boleh buat harus gugur di babak 16 besar. Akan tetapi, itu menjadi motivasi dan tolok ukur," tambah perempuan asal Jakarta tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/43/3188437/kontingen_biliar_indonesia_untuk_sea_games_2025-S1VY_large.jpg
Pebiliar Marlando Sihombing Optimistis Persembahkan Medali Emas untuk Indonesia di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/43/3187936/kejurnas_pelajar_pobsi_2025-7nik_large.jpg
Kejurnas Pelajar POBSI 2025 Selesai Digelar, Rektor MNC University: Talentanya Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/43/3187899/kejurnas_pobsi_2025_dimenangkan_anak_sd-mvg3_large.jpg
Kejurnas Pelajar POBSI 2025 Lahirkan Juara Termuda, Siswa SD Tumbangkan Mahasiswa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/43/3187275/pb_pobsi_gelar_kejurnas_pelajar_mahasiswa_2025_demi_cari_bibit_unggul_atlet_biliar_indonesia-ZQ5c_large.jpg
Wujudkan Generasi Emas Biliar, MNC University Beri Beasiswa Kuliah di Kejurnas Pelajar POBSI 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/43/3187250/pb_pobsi_gelar_kejurnas_pelajar_mahasiswa_2025_demi_cari_bibit_unggul_atlet_biliar_indonesia-sBUk_large.jpg
PB POBSI Gelar Kejurnas Pelajar-Mahasiswa 2025, Beri Beasiswa Kuliah demi Lahirkan Juara Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/43/3186925/jawa_barat_menjadi_juara_umum_di_kejurnas_pb_pobsi_2025-tkh0_large.jpg
Jadi Juara Umum, Jawa Barat Puji Pelaksanaan Kejurnas POBSI 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement