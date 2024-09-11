Silviana Lu Siap Tampil di China Open 2024, Bidik 8 Besar

JAKARTA – Silviana Lu siap tampil di ajang China Open 2024. Ia akan berangkat menuju Negeri Tirai Bambu pada Rabu (11/9/2024) malam WIB dengan harapan masuk delapan besar.

Tiga pebiliar wanita akan mewakili Indonesia untuk ajang yang digelar pada 14-22 September 2024. Julia Permatasari dan Susi Marlen akan memulai dari Stage 1 yang akan digelar pada 14-16 September, sedangkan Silviana langsung dari Stage 2 pada 18-22 September 2024.

Sebelumnya, Silviana turut serta di ajang Kejuaraan Dunia di Selandia Baru beberapa waktu lalu. Ia melaju hingga babak 16 besar sebelum akhirnya tumbang dan gagal melangkah lebih jauh ke babak delapan besar.

"Sejauh ini semua persiapan baik-baik saja," tutur Silviana kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Rabu (11/9/2024).

Pebiliar berusia 26 tahun itu mengatakan calon lawan yang akan dihadapinya nanti di China Open tak jauh berbeda dari turnamen-turnamen sebelumnya. Menurutnya, banyak lawan tangguh yang akan menjadi lawan bermainnya nanti

"Pertandingan di Selandia baru dan China Open tuh kami sudah tahu nih lawan-lawannya orangnya sama itu-itu saja," kata Silviana.