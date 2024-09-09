Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Peserta Ingin Wonderfull Indonesia Golf Tournament Terus Berlanjut di Tahun-tahun ke Depan

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 09 September 2024 |05:58 WIB
Peserta Ingin Wonderfull Indonesia Golf Tournament Terus Berlanjut di Tahun-tahun ke Depan
Wonderfull Indonesia Golf Tournament 2024 digelar di Royale Jakarta Golf Club, Halim Perdana Kusuma (Foto: Andri Bagus/MPI)
PARA peserta kompak ingin Wonderfull Indonesia Golf Tournament berlanjut tahun-tahun ke depan. Mereka tidak ingin efent ini hanya terhenti di edisi keenam saja.

Sebagaimana diketahui, Wonderfull Indonesia Golf Tournament 2024 sukses digelar di Royale Jakarta Golf Club, Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Minggu (8/9/2024). Sebab, ajang itu mendapatkan sambutan antusias dari para peserta.

Peserta sekaligus juara Wonderfull Indonesia Golf Tournament 204 Hadi Susilo mengatakan sangat senang bisa berpartisipasi dan berprestasi dalam ajang itu. Kompetisi itu sebagai ajang buatnya melatih kemampuan bermain golf.

"Wonderfull Indonesia Golf Tournament cukup menantang. Beruntungnya saya bermain bagus," kata Hadi di, Jakarta, Minggu (8/9/2024).

 BACA JUGA:

Dia berharap Wonderfull Indonesia Golf Tournament dapat terus berlangsung setiap tahunya. Dia pun nantikan akan ada pembeda penyelenggaraan saat ini dan ke depan jika berlangsung lagi.

"Semoga kedepan lebih baik lagi. Kalau ada undangan lagi, saya pasti ikut," katanya

Peserta lainnya Nofrins Napilus mengatakan kegiatan ini diselenggarakan oleh Ikatan Alumni ITB 1980. Dia menilai kegiatan seperti ini sangat penting untuk menjaga hubungan antar alumni agar tetap terjaga dengan baik.

