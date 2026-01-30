Indonesia Womens Open 2026 Siap Digelar, 120 Pegolf Wanita Perebutkan Hadiah Total Rp10 Miliar

JAKARTA – Turnamen golf Indonesia Women’s Open 2026 siap digelar. Sebanyak 120 pegolf wanita se-Asia Pasifik siap memperebutkan hadiah total Rp10 miliar!

IWO adalah turnamen yang diselenggarakan oleh Asian Golf Leaders Forum (AGLF). Hadiah total meningkat dari tahun lalu, yakni USD600 ribu atau setara dengan Rp10 miliar.

1. Berusaha Tampil Maksimal

Turnamen golf putri bergengsi tersebut akan digelar pada 30 Januari hingga 1 Februari 2026. Ajang itu akan berlangsung di Damai Indah Golf-Bumi Serpong Damai Course, Tangerang, Banten.

Atlet golf Indonesia, Holly Victoria Halim mengatakan, akan berusaha tampil dengan maksimal dalam ajang itu. Sebelumnya di edisi 2025, ia mampu menorehkan sukses dengan finis di T6 dalam event tersebut.

"Saya ingin mencoba untuk tahun ini dengan lebih maksimal. Saya tidak ada. Yang paling saya ingin mencoba untuk bisa lebih maksimal lagi," kata Holly di Tangerang, dikutip Jumat (30/1/2026).