HOME SPORTS SPORT LAIN

Juara Indonesia Womens Open 2026, Pegolf Thailand Kantongi Rp1,8 Miliar!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |06:47 WIB
Juara Indonesia Womens Open 2026, Pegolf Thailand Kantongi Rp1,8 Miliar!
Pegolf Thailand Jaravee Boonchant juara IWO 2026. (Foto: Andri Bagus/Okezone)
A
A
A

TURNAMEN golf Indonesia Women’s Open (IWO) 2026 tuntas digelar di Damai Indah Golf-BSD Course, Tangerang. Pegolf asal Thailand Jaravee Boonchant membawa pulang gelar juara dalam laga final yang digelar Minggu, 1 Februari 2026.

Pegolf 26 tahun itu menyelesaikan putaran final dengan skor 66 (6-di bawah-par). Atas hasil itu, Jaravee  yang tercatat sebagai pemain No. 353 Dunia akhirnya meraih trofi internasional ketiga dengan skor total 203 (13-di bawah-par). 

1. Kunci Sukses Jaravee Juara Indonesia Womens Open 2026

Jaravee Boonchant juara IWO 2026. (Foto: Andri Bagus/Okezone)
Jaravee Boonchant juara IWO 2026. (Foto: Andri Bagus/Okezone)

Jaravee mengatakan prestasi yang diraih karena tampil tenang dan memasang konsentrasi tingkat tinggi. Alhasil, ia sangat senang dengan prestasi yang diraihnya tersebut.

“Hari ini saya bermain lebih tenang dibanding kemarin. Tetap fokus pada permainan. Jika kemarin saya kehilangan putt-putt pendek, pikiran saya langsung ke mana-mana. Hari ini justru terasa berbeda,” kata Jaravee.

“Saya pun punya caddy yang merupakan teman baik saya, sehingga saya bisa bermain lebih rileks dalam 3 hari ini. Namun, setelah main di debut IWO tahun lalu, saya paham dengan layout lapangan ini, dan juga cuacanya yang tidak jauh berbeda dengan Thailand,” tambah Jaravee. 

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
