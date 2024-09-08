Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Wonderfull Indonesia Golf Tournament 2024 Sukses Digelar di Jakarta

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |19:04 WIB
Wonderfull Indonesia Golf Tournament 2024 Sukses Digelar di Jakarta
Wonderfull Indonesia Golf Tournament 2024 selesai digelar (Foto: MPI/Andri Bagus Syaeful)
A
A
A

JAKARTA - Wonderfull Indonesia Golf Tournament 2024 sukses digelar di Royale Jakarta Golf Club, Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Minggu (8/9/2024). Ajang itu disambut antusias para peserta karena berkompetisi sambil bersilaturahmi.

Ketua Pelaksana Wonderfull Indonesia Golf Tournament 2024, Yhenda Permana mengatakan, turnamen ini diselenggarakan oleh Ikatan Alumni ITB 1980. Ia sangat senang turnamen golf sekaligus fun run dalam acara itu mendapatkan sambutan hangat.

Wonderfull Indonesia Golf Tournament 2024 (Foto: MPI/Andri Bagus Syaeful)

"Hari ini kami menyelenggarakan Wonderfull Indonesia Golf Tournament kali keenam. Ini luar biasa karena diikuti 144 peserta. Ini juga menjadi ajang silaturahmi," kata Yhenda Pramana saat ditemui MNC Portal Indonesia (MPI), Minggu (8/9/2024).

"Mudah-mudahan event itu terus berjalan dengan baik tahun-tahun berikutnya sehingga (alumni ITB) bisa kumpul lagi," tambahnya.

Yhenda juga berterima kasih kepada MNC Media yang telah menjadi media partner. Sebab, Wonderfull Indonesia Golf Tournament 2024 memerlukan pemberitaan agar makin diketahui khalayak luas.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/43/3183488/trump_international_golf_club_lido-oFn3_large.jpg
Trump International Golf Club, Lido Dinobatkan sebagai Lapangan Golf Terbaik di Indonesia oleh World Golf Awards
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/43/3179281/golf_indonesia-hBpU_large.jpg
Hasil Asian Youth Games 2025: Indonesia Tambah 2 Medali Perunggu Lewat Cabor Golf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/43/3165155/mnc_teknologi_nusantara_berusaha_memperkuat_sinergi_digital_payment_melalui_golfusion_tournament_2025-Jv5f_large.jpg
MNC Teknologi Nusantara Perkuat Sinergi Digital Payment Lewat Golfusion Tournament 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/43/3165144/golfusion_tournament_2025_digelar_dalam_rangka_memperkuat_sinergi_pembayaran_digital-EtVI_large.jpg
PT Jatelindo dan MNC Teknologi Nusantara Gelar Golfusion Tournament 2025, Perkuat Sinergi Digital Payment
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/43/3156033/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_turnamen_golf_the_153rd_open_championship_2025-9Pex_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Turnamen Golf The 153rd Open Championship 2025 di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/43/3153914/perpesi_jakarta_bertanding_melawan_joglosemar_gelangmas_di_yogyakarta-YJ92_large.jpeg
Perpesi Jakarta Gelar Latih Tanding Lawan Joglosemar GelangMas di Merapi Golf Club
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement