Wonderfull Indonesia Golf Tournament 2024 Sukses Digelar di Jakarta

JAKARTA - Wonderfull Indonesia Golf Tournament 2024 sukses digelar di Royale Jakarta Golf Club, Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Minggu (8/9/2024). Ajang itu disambut antusias para peserta karena berkompetisi sambil bersilaturahmi.

Ketua Pelaksana Wonderfull Indonesia Golf Tournament 2024, Yhenda Permana mengatakan, turnamen ini diselenggarakan oleh Ikatan Alumni ITB 1980. Ia sangat senang turnamen golf sekaligus fun run dalam acara itu mendapatkan sambutan hangat.

"Hari ini kami menyelenggarakan Wonderfull Indonesia Golf Tournament kali keenam. Ini luar biasa karena diikuti 144 peserta. Ini juga menjadi ajang silaturahmi," kata Yhenda Pramana saat ditemui MNC Portal Indonesia (MPI), Minggu (8/9/2024).

"Mudah-mudahan event itu terus berjalan dengan baik tahun-tahun berikutnya sehingga (alumni ITB) bisa kumpul lagi," tambahnya.

Yhenda juga berterima kasih kepada MNC Media yang telah menjadi media partner. Sebab, Wonderfull Indonesia Golf Tournament 2024 memerlukan pemberitaan agar makin diketahui khalayak luas.