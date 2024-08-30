Advertisement
SPORT LAIN

Meski Gagal Sumbang Medali, Syuci Indriani Tetap Bangga Capai Final Para Renang Paralimpiade Paris 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 30 Agustus 2024 |19:28 WIB
Meski Gagal Sumbang Medali, Syuci Indriani Tetap Bangga Capai Final Para Renang Paralimpiade Paris 2024
Atlet para renang Indonesia, Syuci Indriani. (Foto: NPC Indonesia)
PARIS – Atlet para renang Indonesia, Syuci Indriani, merasa bangga dan senang karena targetnya mencapai final Paralimpiade Paris 2024 telah terwujud. Meski pada akhirnya ia gagal menyumbang medali di final nomor 100 meter gaya kupu-kupu klasifikasi S14, Syuci tetap puas.

Syuci menjadi salah satu dari tiga atlet para renang Indonesia yang lolos ke Paralimpiade Paris 2024. Peraih medali perunggu pada Asian Para Games 2022 itu ditargetkan untuk masuk ke babak final di Paris.

Target tersebut berhasil dicapai Syuci usai finis di peringkat keempat babak kualifikasi pada Heat 1 yang berlangsung pada Kamis (29/8/2024) sore WIB di Paris Ia Defense Arena, Paris, Prancis. Dia membukukan waktu di angka 1 menit 09,71 detik.

Meski begitu, hasil tersebut belum melampaui catatan waktu terbaiknya yang berada di angka 1 menit 09,66 detik. Dia pun finis di urutan delapan secara keseluruhan babak kualifikasi sehingga melaju ke babak final.

Syuci Indriani

"Alhamdulillah sangat bersyukur bisa menyelesaikan pertandingan 100 meter kupu-kupu dengan masuk final. Saya bersyukur karena ini sesuai dengan target. Terima kasih untuk semua yang sudah mendoakan, teman-teman, keluarga dan masyarakat Indonesia," kata Syuci Indriani, dilansir dari rilis NPC Indonesia, Jumat (30/8/2024).

Syuci sendiri menceritakan bahwa dirinya merasa dinaungi Dewi Fortuna ketika para peserta di Heat 2 tak mampu mencatatkan waktu yang lebih baik darinya. Dia pun sampai menitikkan air mata ketika tahu lolos ke babak final karena dia tak masuk daftar unggulan.

