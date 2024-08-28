Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Syuci Indriani Bidik Lolos Final Para Renang di Paralimpiade Paris 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |02:03 WIB
Syuci Indriani Bidik Lolos Final Para Renang di Paralimpiade Paris 2024
Syuci Indriani menargetkan final di cabor para renang Paralimpiade Paris 2024 (Foto: Instagram/@indriani_syuci)
A
A
A

PARIS – Syuci Indriani memasang target realistis di Paralimpiade Paris 2024. Ia menargetkan menembus partai final kendati persaingan ketat.

Syuci masih konsisten masuk dalam daftar atlet para renang Indonesia yang mentas di Paralimpiade. Tercatat, ia selalu tampil di ajang teranyar dunia ini sejak edisi 2016 di Brasil.

Syuci Indriani

Kini, Syuci tengah memantapkan persiapannya di Paris. Perubahan cuaca di Ibu Kota Prancis memang memberikan tantangan tersendiri, begitu pula dengan makanan. Ia tak ingin kendala adaptasi makanan menjadi penghambat mempersembahkan prestasi.

"Soal makanan ini bagi aku cukup sulit, tetapi ya harus makan untuk tenaga agar badan bisa fit. Harus banyak minum, makan nutrisi dan vitamin," jelas Syuci dalam rilis NPC Indonesia, Rabu (28/8/2024).

Di Paralimpiade Paris 2024, perempuan berusia 23 tahun itu akan turun pada nomor 100 meter gaya kupu-kupu klasifikasi S14. Tiket final menjadi target yang realistis di tengah ketatnya persaingan pada nomor tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/43/3062005/tak-hanya-bonus-tambahan-menpora-dito-ariotedjo-janji-bantu-kebutuhan-olahraga-paralimpik-usai-paralimpiade-paris-2024-H6jbbgbhZ9.jpg
Tak Hanya Bonus Tambahan, Menpora Dito Ariotedjo Janji Bantu Kebutuhan Olahraga Paralimpik Usai Paralimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/43/3061680/segini-rincian-bonus-peraih-medali-paralimpiade-paris-2024-dari-presiden-jokowi-atlet-raih-emas-dapat-rp6-miliar-7gl05EHIny.jpg
Segini Rincian Bonus Peraih Medali Paralimpiade Paris 2024 dari Presiden Jokowi: Atlet Raih Emas Dapat Rp6 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/43/3061338/tim-paralimpiade-indonesia-bawa-pulang-14-medali-dari-3-cabor-menpora-ri-ingin-lebih-8622XqUUnO.jpeg
Tim Paralimpiade Indonesia Bawa Pulang 14 Medali dari 3 Cabor, Menpora RI Ingin Lebih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/43/3061190/bawa-pulang-14-medali-dari-paralimpiade-paris-2024-atlet-indonesia-disambut-hangat-di-tanah-air-f2eHrMIE5k.jpg
Bawa Pulang 14 Medali dari Paralimpiade Paris 2024, Atlet Indonesia Disambut Hangat di Tanah Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/08/43/3060295/klasemen-akhir-perolehan-medali-paralimpiade-paris-2024-kalah-dari-malaysia-indonesia-finis-di-atas-vietnam-FPhYt6tsaL.jpg
Klasemen Akhir Perolehan Medali Paralimpiade Paris 2024: Kalah dari Malaysia, Indonesia Finis di atas Vietnam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/08/43/3060286/paralimpiade-paris-2024-karisma-evi-bicara-raihan-medali-perak-yang-tak-terduga-wYDxtVyyls.jpg
Paralimpiade Paris 2024: Karisma Evi Bicara Raihan Medali Perak yang Tak Terduga
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement