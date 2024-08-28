Syuci Indriani Bidik Lolos Final Para Renang di Paralimpiade Paris 2024

PARIS – Syuci Indriani memasang target realistis di Paralimpiade Paris 2024. Ia menargetkan menembus partai final kendati persaingan ketat.

Syuci masih konsisten masuk dalam daftar atlet para renang Indonesia yang mentas di Paralimpiade. Tercatat, ia selalu tampil di ajang teranyar dunia ini sejak edisi 2016 di Brasil.

Kini, Syuci tengah memantapkan persiapannya di Paris. Perubahan cuaca di Ibu Kota Prancis memang memberikan tantangan tersendiri, begitu pula dengan makanan. Ia tak ingin kendala adaptasi makanan menjadi penghambat mempersembahkan prestasi.

"Soal makanan ini bagi aku cukup sulit, tetapi ya harus makan untuk tenaga agar badan bisa fit. Harus banyak minum, makan nutrisi dan vitamin," jelas Syuci dalam rilis NPC Indonesia, Rabu (28/8/2024).

Di Paralimpiade Paris 2024, perempuan berusia 23 tahun itu akan turun pada nomor 100 meter gaya kupu-kupu klasifikasi S14. Tiket final menjadi target yang realistis di tengah ketatnya persaingan pada nomor tersebut.