HOME SPORTS SPORT LAIN

Paralimpiade Paris 2024: Saptoyogo Purnomo Ingin Pecahkan Rekornya

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |07:58 WIB
Paralimpiade Paris 2024: Saptoyogo Purnomo Ingin Pecahkan Rekornya
Sapto Yogo Nugroho kala mentas di Paralimpiade Paris 2024. (Foto: NPC Indonesia)
PARIS – Atlet Para Atletik Indonesia, Saptoyogo Purnomo, membeberkan target di Paralimpiade Paris 2024. Dia memasang target memecahkan rekornya atau menyamai catatan waktunya pada saat tampil di Paralimpiade Tokyo 2020.

Di Paralimpiade Paris 2024, Indonesia memiliki lima atlet yang akan mentas di cabang olahraga (cabor) para atletik. Salah satu yang menjadi andalan adalah Saptoyogo Purnomo yang turun di nomor 100 meter dan 200 meter putra klasifikasi T37.

Saptoyogo Purnomo

Saptoyogo Purnomo datang ke Paris dengan modal yang apik. Atlet berusia 25 tahun itu merupakan peraih medali perunggu dalam pagelaran Paralimpiade Tokyo 2020.

Kala itu, Saptoyogo membukukan waktu 11,31 detik. Dia hanya kalah dari wakil Amerika Serikat, Nick Mayhugh (10,95 detik) dan Andrey Vdovin dari Rusia (11,18 detik).

Saptoyogo pun mengungkapkan bahwa saat persiapan dirinya sudah nyaris mencatatkan waktu yang sama di jarak 100 meter dari capaiannya di Tokyo 2020. Dia pun berharap bisa melampauinya di Paralimpiade Paris 2024 atau setidaknya bisa melampauinya.

"Sebelum berangkat ke sini, saya tes 100 meter sudah mendekati catatan waktu yang lama. Semoga pas lomba nanti bisa pecah rekor atau menyamai yang dulu," jelas Saptoyogo.

