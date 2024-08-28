Advertisement
HOME SPORTS NETTING

3 Pebulutangkis yang Jalin Cinta dengan Atlet dari Negara Lain, Nomor 1 asal Indonesia!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |08:58 WIB
3 Pebulutangkis yang Jalin Cinta dengan Atlet dari Negara Lain, Nomor 1 asal Indonesia!
3 Pebulutangkis yang Jalin Cinta dengan Atlet dari Negara Lain. (Foto: Instagram/linekjaersfeldt)
A
A
A

ADA 3 pebulutangkis yang jalin cinta dengan atlet dari negara lain yang menarik untuk dibahas. Apalagi ada atlet bulu tangkis asal Indonesia yang ternyata terlibat dalam masalah percintaan antar negara tersebut.

Ya, tak jarang atlet bulu tangkis yang jatuh hati dengan perwakilan dari negara lain karena kerap saling berjumpa saat kompetisi berlangsung. Ada yang merupakan musuhnya sendiri (ganda campuran), tapi kebanyakan datang dari nomor berbeda. Penasaran siapa saja?

Berikut 3 Pebulutangkis yang Jalin Cinta dengan Atlet dari Negara Lain:

3. Talia Ng (Kanada) dan Ng Tze Yong (Malaysia)

Ng Tze Yong

Pertama mari bahas percintaan antara wakil Malaysia dengan Kanada. Semuanya bermula dari Ng Tze Yong, tunggal putra Malaysia yang membagikan foto kemesraan dengan pemain asal Kanada, Talia Ng.

Baik Ng Tze Yong dan Talia Ng kompak mengunggah foto-foto kebersamaannya di Instagram pribadi masing-masing. Namun, tidak diketahui secara pasti apakah keduanya masih berhubungan saat ini. Mengingat Ng Tze Yong maupun Talia Ng sama-sama telah menghapus foto mesra tersebut.

2. Line Kjaersfledt (Denmark) dan Mark Caljouw (Belanda)Line Kjaersfeldt dan Mark Caljouw 

Kjaersfledt yang merupakan pemain asal Denmark diketahui menjalin asmara dengan Mark Caljouw. Namun, tidak ada yang tahu persis awal mula mereka berpacaran atau kapan tanggal pasti mereka jadian.

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
