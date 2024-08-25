Advertisement
HOME SPORTS NETTING

3 Pebulutangkis Indonesia Peraih Medali Olimpiade yang Pindah Negara, Nomor 1 Ardy B Wiranata!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |13:46 WIB
3 Pebulutangkis Indonesia Peraih Medali Olimpiade yang Pindah Negara, Nomor 1 Ardy B Wiranata!
Ardy B Wiranata kala masih aktif menjadi pebulu tangkis profesional. (Foto: PB Djarum)
A
A
A

3 pebulutangkis Indonesia peraih medali Olimpiade yang pindah negara menarik diulas. Salah satunya ada Ardy B Wiranata.

Indonesia memang punya segudang talenta berbakat di dunia bulutangkis. Prestasi luar biasa pun berhasil diukir para pemain Tanah Air, termasuk di pentas Olimpiade.

Tetapi, beberapa pebulutangkis Indonesia yang sukses meraih medali di Olimpiade membuat keputusan besar untuk pindah warga negara. Sejumlah alasan melatarbelakanginya. Siapa saja mereka?

Berikut 3 pebulutangkis Indonesia peraih medali Olimpiade yang pindah negara:

3. Tony Gunawan

Tony Gunawan

Salah satu pebulutangkis Indonesia peraih medali Olimpiade yang pindah negara adalah Tony Gunawan. Dia memutuskan pindah kewarganegaraan dari Indonesia ke Amerika Serikat.

Sebelum keputusan itu diambil, Tony Gunawan sukses menorehkan prestasi manis yang membawa harum nama Indonesia di kancah internasional. Bahkan, Tony Gunawan berhasil meraih medali emas Olimpiade Sydney 2000.

Tony Gunawan meraih medali emas itu di sektor ganda putra. Dia tampil apik lewat duetnya dengan Candra Candra Wijaya.

Pada 2011, Tony pun membuat Keputusan mengejutkan untuk pindah kewarganegaraan ke Amerika Serikat. Sebelum pindah kewarganegaraan, Tony diketahui melanjutkan sekolah di Amerika Serikat. Pada 2002, sembari sekolah, Tony juga melatih bulutangkis di sebuah klub bernama Orange County Badminton Club.

