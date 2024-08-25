5 Pebulutangkis Supercantik yang Jadi Idola Kaum Adam Serta Kaya Prestasi, Nomor 1 Raih Medali Emas di Olimpiade Paris 2024

ADA 5 pebulutangkis supercantik yang jadi idola kaum Adam serta kaya akan prestasi menarik untuk diketahui. Sebab para pemain ini tak hanya mengandalkan paras saja untuk mendulang popularitas, namun kemampuan mereka nyatanya memang kelas dunia.

Ya, ada banyak pebulutangkis cantik yang bersaing ketat untuk menjadi yang terbaik di dunia. Penasaran siapa saja mereka?

Berikut 5 Pebulutangkis Supercantik yang Jadi Idola Kaum Adam Serta Kaya Prestasi:

5. An Se Young





An Se Young merupakan tunggal putri andalan Korea Selatan. Saat ini, ia berstatus sebagai peringkat satu di sektor tunggal putri dunia.

An Se Young pun baru saja meraih prestasi terbaiknya, yakni meraih medali emas Olimpiade Paris 2024.

4. Chiharu Shida





Chiharu Shida jadi salah satu andalan Jepang di sektor ganda putri. Dia berduet dengan pebulutangkis yang tak kalah cantik, yakni Nami Matsuyama.

Chiharu Shida pun sukses merebut banyak gelar juara. Salah satunya menjuarai China Masters 2023 dan masih banyak lagi.