Kejutan, Herry IP Rombak Ganda Putra Andalan Malaysia Aaron Chia/Soh Woi Yik

KUALA LUMPUR – Kepala pelatih ganda putra bulu tangkis Malaysia, Herry Iman Pierngadi, mengambil langkah berani dengan merombak pasangan peringkat tiga dunia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik. Pasangan andalan Malaysia itu dipisah menjelang turnamen Japan Open yang akan berlangsung di Tokyo pada 14-19 Juli 2026 mendatang.

Keputusan ini terbilang tak terduga. Pasalnya, pada April lalu Herry sempat menyatakan bahwa posisi mantan juara dunia tersebut aman, meski ia sempat mengisyaratkan adanya potensi perombakan untuk pasangan lain selepas Australia Open.

Namun, performa Aaron/Wooi Yik yang kian jeblok dan tersingkir di babak kedua Indonesia Open 2026 baru-baru ini tampaknya menjadi pemicu percepatan evaluasi besar-besaran ini.

1. Berburu Formula Terbaik

Berdasarkan daftar rilis peserta pada Jumat 5 Juni 2026, Aaron Chia dijadwalkan akan bertandem dengan Tee Kai Wun untuk turnamen berlevel Super 750 tersebut. Sementara itu, Soh Wooi Yik akan mencoba peruntungan baru bersama Man Wei Chong.

Langkah ekstrem memisahkan pasangan yang sudah berduet sejak 2017 ini murni dilakukan demi strategi jangka panjang negara jiran tersebut dalam menghadapi perburuan poin menuju Olimpiade. Pria yang akrab disapa Herry IP itu pun berharap racikan itu bisa membuat Malaysia menemukan kombinasi terbaik sebelum Olimpiade Los Angeles (LA) 2028.

Herry IP ukses bantu Aaron Chia/Soh Wooi Yik juara BAC 2025. (Foto: Instagram/aaronchiatengfong)

"Ya, semuanya sudah didiskusikan dalam rapat. Tujuannya adalah untuk menemukan kombinasi terbaik sebelum penghitungan poin Olimpiade dimulai," jelas Herry Iman Pierngadi, melansir dari media Malaysia, New Straits Times, Senin (8/6/2026).

2. Pertaruhan Besar

Perombakan ini menjadi pertaruhan yang cukup berisiko. Pasangan baru Wei Chong/Wooi Yik berhasil langsung masuk ke daftar utama undian di posisi nomor 8.