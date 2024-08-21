Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Ardy B Wiranata, Pebulu Tangkis Indonesia Pemilik Medali Olimpiade yang Kini Jadi WN Kanada

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 21 Agustus 2024 |11:16 WIB
Kisah Ardy B Wiranata, Pebulu Tangkis Indonesia Pemilik Medali Olimpiade yang Kini Jadi WN Kanada
Ardy B Wiranata memutuskan pindah kewarganegaraan dan menetap di Kanada (Foto: PB Djarum)
A
A
A

KISAH Ardy B Wiranata, pebulu tangkis Indonesia pemilik medali Olimpiade yang kini jadi WN Kanada, menarik untuk diulas. Sebab, ia merupakan salah satu legenda tepok bulu.

Ardy merupakan salah satu pebulu tangkis andalan Indonesia di sektor tunggal putra. Ia berhasil mengharumkan nama Indonesia lewat beragam prestasinya di kancah internasional.

Ardy B Wiranata

Salah satu prestasi Ardy diukir pada gelaran Olimpiade Barcelona 1992. Kala itu, ia melaju mulus hingga partai final. Sayangnya, pria kelahiran 10 Februari 1970 itu harus takluk dari sesama pemain Indonesia, Alan Budikusuma, dalam perebutan medali.

Ardy harus mengakui keunggulan Alan dengan skor akhir 2-15 dan 13-18. Alhasil, pemain kelahiran Jakarta itu harus puas membawa pulang medali perak Olimpiade Barcelona 1992.

Seiring banyaknya prestasi yang diukir, nama Ardy Bernardus Wiranata makin tersohor. Namun, pria yang kini berusia 54 tahun itu disorot lantaran hal lain.

Sebab, Ardy memutuskan pindah kewarganegaraan. Ia melepas statusnya sebagai WNI untuk menjadi warga negara Kanada.

Halaman:
1 2
