HOME SPORTS NETTING

7 Pebulutangkis Peraih Medali Olimpiade Paris 2024 yang Mundur dari Japan Open 2024, Nomor 1 Gregoria Mariska Tunjung

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Selasa, 20 Agustus 2024 |21:32 WIB
7 Pebulutangkis Peraih Medali Olimpiade Paris 2024 yang Mundur dari Japan Open 2024, Nomor 1 Gregoria Mariska Tunjung
Tunggal Putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung (Foto: NOC Indonesia)
A
A
A

TUJUH pebulutangkis peraih medali Olimpiade Paris 2024 yang mundur dari Japan Open 2024 akan dibahas Okezone. Salah satunya adalah tunggal putri andalan Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung.

Gregoria Mariska meraih medali perunggu di Olimpiade Paris 2024 kemarin. Sayang, dia harus mundur dari keikutsertaaan di Japan Open 2024 karena masalah kesehatan. Termasuk Gregoria, berikut tujuh pebulutangkis peraih medali Olimpiade Paris 2024 yang mundur dari Japan Open 2024

7. Viktor Axelsen


Pertama ada Viktor Axelsen. Pebulutangkis andalan Denmark itu merupakan peraih medali emas di nomor tunggal putra Olimpiade Paris 2024. Axelsen memutuskan mundur dari ajang Japan Open 2024. Melalui akun media sosial pribadinya, Axelsen mengatakan dirinya mundur karena mengalami kelelahan fisik.

6. Kunlavut Vitidsarn


Berikutnya adalah tunggal putra Thailand, Kunlavut Vitidsarn yang juga memutuskan mundur dari Japan Open 2024. Kondisi fisik juga menjadi alasan peraih medali perak Olimpiade Paris 2024 itu mundur dari Japan Open 2024

5. Liang Weikeng/Wang Chang


Pasangan ganda putra China, Liang Weikeng/Wang Chang juga memutuskan mundur dari Japan Open 2024. Liang/Wang sendiri merupakan peraih medali perak di Olimpiade Paris 2024 kemarin.

Halaman:
1 2
