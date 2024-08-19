Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Menpora Dito: Kepulauan Seribu Punya Potensi Jadi Pusat Olahraga Air

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |22:06 WIB
Menpora Dito: Kepulauan Seribu Punya Potensi Jadi Pusat Olahraga Air
Menpora RI, Diro Ariotedjo (Foto: Andhika Khoirul Huda/MPI)
A
A
A

MENTERI Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Dito Aritedjo, menyebut wilayah Kepulauan Seribu, Jakarta punya potensi untuk menjadi pusat olahraga air di Indonesia.

Dia pun memastikan bakal bekerjasama dengan pemerintah pusat dan daerah setempat untuk fokus mengangkat olahraga air di wilayah utara Jakarta tersebut.

Menpora Dito melakukan kunjungan ke Kepulauan Seribu pada akhir pekan lalu. Dia mengikuti upacara peringatan HUT RI ke-79 di Lapangan Sepakbola Pulau Pramuka.

Dalam kesempatan itu, Dito memuji keindahan wisata bahari yang ada di Kepulauan Seribu. Banyaknya pulau yang menyajikan pesona laut Jakarta telah membuat kawasan tersebut menarik ribuan wisatawan setiap tahunnya.

 BACA JUGA:

Menteri berusia 33 tahun itu pun menilai Kepulauan Seribu tak hanya punya potensi besar dari segi wisatanya saja. Namun menurutnya, kawasan tersebut juga sangat potensial untuk menjadi pusat olahraga air.

“Melihat Kepulauan Seribu, saya yakin dengan potensi baharinya, sebenarnya sangat berpotensi (jadi pusat) olahraga air,” kata Menpora Dito dilansir dari laman resmi Kemenpora, Senin (19/8/2024).

Halaman:
1 2
