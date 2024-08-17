Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Dua Atlet Peraih Medali Emas Olimpiade Paris 2024 Hadiri Upacara HUT Ke-79 RI di IKN

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Sabtu, 17 Agustus 2024 |11:29 WIB
Dua Atlet Peraih Medali Emas Olimpiade Paris 2024 Hadiri Upacara HUT Ke-79 RI di IKN
Veddriq Leonardo dan Rizki Juniansyah hadiri upacara HUT Ke-79 di IKN (Foto: EPA)
A
A
A

DUA atlet peraih medali emas Olimpiade Paris 2024 yakni atlet panjat tebing Veddriq Leonardo dan atlet angkat beban Rizki Juniansyah hadir pada Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Sabtu, 17 Agustus 2024.

Pantauan di lokasi, nampak keduanya memakai seragam atlet tim nasional Indonesia untuk Olimpiade Paris 2024. Keduanya ditemani oleh Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) terpilih periode 2019-2023 Raja Sapta Oktohari dan Ketua FPTI Yenny Wahid.

 

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan bonus secara langsung kepada para atlet yang mendapatkan medali usai berlaga di Olimpiade Paris 2024 di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (15/8/2024).

Mereka yang mendapatkan medali yakni atlet panjat tebing Veddriq Leonardo dan atlet angkat beban Rizki Juniansyah sama-sama mendapatkan medali emas. Dan atlet badminton Gregoria Mariska Tunjung Cahyaningsih mendapatkan medali perunggu.

Untuk bonus peraih medali emas, yakni Veddriq Leonardo dan Rizki Juniansyah mendapat uang sebesar Rp6 miliar. Sedangkan atlet yang meraih medali perunggu, Gregoria Mariska Tunjung dari cabang bulutangkis, mendapat Rp1,65 miliar.

