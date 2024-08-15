Ambisi Pembalap Kejar Poin di Kejuaraan Motocross Seri 3 Trial Game Dirt di Yogyakarta

YOGYAKARTA – Rangkaian kejuaraan balap motocross Trial Game Dirt 2024 bakal segera masuk seri ketiga. Ajang ini akan digelar di Yogyakarta, pada 23-24 Agustus 2024.

Berlokasi di Sirkuit Lapangan Jogja Expo Center (JEC), Bantul, deretan kroser elite siap memenuhi ambisi berburu poin. Hal ini dilakukan guna menjaga asa juara umum di ajang yang diinisiasi oleh 76Rider ini.

Hingga tuntasnya seri kedua di Sidoarjo pada Juli 2024, kroser Lantian Juan masih menguasai perolehan poin di kelas utama FFA dan Campuran Open. Situasi ini diyakini memicu ambisi rider-rider lainnya untuk memutus dominasi pembalap Tim Rizqy Motorsport itu. Tak ayal, publik Yogyakarta bakal disuguhi persaingan sengit dari para pebalap yang siap gaspol di lintasan.

“Melihat daya juang dari para kroser sejak seri pertama di Semarang dan kedua di Sidoarjo, maka seri ketiga di Yogyakarta ini pastinya bakal makin ketat dan kompetitif. Ini akan menjadi tontonan menarik buat para penggemar motocross dan grasstrack di Yogyakarta. Kita harapkan semua pebalap bisa tampil maksimal di lintasan nanti,” ungkap Agnes Wuisan dari 76Rider selaku penyelenggara.

Di kelas FFA, klasemen saat ini masih dipimpin Lantian Juan dengan total 47 poin. Berbagi angka sama 38 poin, M Zidane bersama M Excel membuntuti di posisi kedua dan ketiga. Sementara posisi keempat dan kelima ditempati Ivan Harry Nugroho 36 poin dan pebalap muda Ananda Rigi dengan 35 poin.

Di kelas utama lainnya, Campuran Open, Lantian Juan juga masih teratas dengan total 45 poin, terpaut tipis ada M. Zidane dengan 43 poin dan Ivan Harry Nugroho dengan 40 poin. Sementara posisi keempat dan kelima diisi pebalap muda Ananda Rigi 38 poin dan M. Excel 35 poin.

Jelang race akhir pekan nanti, kroser Ananda Rigi mulai menebar ancaman kepada para seniornya. Debutan dari RMS H Koder Racing Team ini memang tampil lumayan moncer di dua seri sebelumnya. Di seri ketiga kali ini, pembalap muda yang juga sedang menempuh pendidikan kedokteran ini, optimis bisa naik podium dan meraih poin maksimal.

“Meskipun ini pertama kali saya ikut Trial Game Dirt, tapi saya excited untuk mengikuti setiap serinya, termasuk nanti di Seri Yogya. Target saya adalah bisa naik podium di setiap seri. Jika diizinkan oleh Allah mudah-mudahan bisa juara umum atau minimal 5 besar,” ungkap Ananda Rigi.