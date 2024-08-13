Takkan Maju di Pemilihan Ketum Perbasi 2024-2028, Danny Kosasih Merasa Sudah Cukup Memimpin 2 Periode

JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Ketum PP Perbasi), Danny Kosasih memastikan takkan mencalonkan diri dalam pemilihan ketum baru untuk periode 2024-2028. Alasannya sederhana, Danny merasa sudah cukup memimpin Perbasi selama dua periode dan menilai sudah waktunya ada ketua baru.

Untuk diketahui, kepengurusan PP Perbasi periode 2019-2024 yang berada di bawah kepemimpinan Danny Kosasih dan Sekretaris Jenderal (Sekjend), Nirmala Dewi, bakal berakhir pada tahun ini. Nantinya, akan ada pemilihan ketua umum baru melalui Musyawarah Nasional (Munas) PP Perbasi.

Rencananya, munas tersebut digelar sekira akhir Oktober mendatang setelah pagelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh-Sumatera Utara 2024 selesai digelar. Sebelumnya, Perbasi sudah menggelar Pra-Munas di Jakarta pada 1 Juni lalu yang diikuti oleh perwakilan 28 Pengurus Provinsi (Pengprov) Perbasi di Indonesia.

Danny pun memastikan dirinya tak akan mencalonkan lagi sebagai ketua umum PP Perbasi periode berikutnya. Dia menyatakan pamit setelah memimpin federasi bola basket tertinggi di Tanah Air itu.

"Saya sendiri sudah pamit duluan dan mundur satu langkah, karena kalau bisa naik, tentu harus bisa turun. Masak saya dari bawah, terus selamanya di atas, jadi terima kasih ya," kata Danny kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, saat ditemui di Jakarta, dikutip Selasa (13/8/2024).