SPORT LAIN

Biodata dan Agama Eko Yuli Irawan, Lifter yang Bakal Sumbang Medali bagi Indonesia di Olimpiade Paris 2024

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 07 Agustus 2024 |12:10 WIB
Biodata dan agama Eko Yuli Irawan, lifter yang berpeluang sumbang medali bagi Indonesia di Olimpiade Paris 2024, menarik untuk diulas
A
A
A

BIODATA dan agama Eko Yuli Irawan, lifter yang bakal sumbang medali bagi Indonesia di Olimpiade Paris 2024, menarik untuk diulas. Sebab, ia adalah salah satu atlet terbaik Indonesia di cabang olahraganya.

Eko Yuli menjadi salah satu lifter Indonesia yang lolos ke Olimpiade Paris 2024. Bersama dengan Rizki Juniansyah dan Nurul Akmal, ia akan menjadi tumpuan Indonesia meraih medali emas di Olimpiade kali ini.

Eko Yuli Irawan beraksi di Olimpiade Tokyo 2020 (Foto: EPA Images/Luong Thai Linh)

Hal ini tidak lepas dari segudang pengalaman dan prestasi yang telah diraih Eko sepanjang kariernya di dunia angkat beban. Betapa tidak, ia selalu menyumbang medali dari empat keikutsertaan di Olimpiade!

Eko Yuli Irawan merupakan lifter kelahiran, Metro, Lampung pada 24 Juli 1989. Ia merupakan penganut agama Islam yang dibuktikan dengan salah satu unggahan di sosial media Instagramnya @ekopower61 yang menunjukkan tengah merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga.

Eko mulai mengikuti kompetisi angkat beban internasional di ajang Kejuaraan Dunia Junior 2006. Kala itu, ia sukses meraih medali perak di kategori 56 kg dengan total angkatan seberat 269 kg.

Setelah itu, lifter asal Lampung tersebut terus mengukir sejumlah prestasi. Ia pernah meraih medali emas di ajang SEA Games 2007, medali emas di Kompetisi Nasional 2008, medali emas d Asian Games 2018, hingga medali emas di Kejuaraan Dunia yang digelar di Ashgabat, Turkmenistan pada 2018.

Di Olimpiade sendiri, Eko Yuli telah empat kali mengikuti ajang ini dan empat kali pula meraih medali. Medali pertamanya adalah perunggu yang diraih di Olimpiade Beijing 2008. Prestasi ini kembali diulang di Olimpiade London 2012.

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
