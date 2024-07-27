Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Aileex 9 Ball Open Tournament 2024 Berjalan Lancar, PB POBSI Ungkap Harapan kepada Atlet Jelang PON XXI

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |23:25 WIB
Aileex 9 Ball Open Tournament 2024 Berjalan Lancar, PB POBSI Ungkap Harapan kepada Atlet Jelang PON XXI
Kepala Bidang Perwasitan dan Pertandingan PB POBSI, Edward Lumbantoruan, berpesan kepada para atlet (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)
TANGERANG SELATAN – Aileex 9 Ball Open Tournament 2024 yang didukung PB POBSI telah selesai digelar pada Sabtu (27/7/2024) di Harsa Billiards Arena, Tangerang Selatan. Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PB POBSI, Edward Lumbantoruan, berharap turnamen ini bisa berdampak positif untuk para atlet dalam menatap PON XXI Aceh-Sumut 2024.

Ya, Aileex 9 Ball Open Tournament 2024 yang digelar sejak Selasa (23/7) lalu telah berakhir pada hari ini, Sabtu (27/7). Ada pun yang keluar sebagai juaranya adalah pebiliar dari klub Jflowers, Andri Januarta.

Andri Januarta juara Aileex 9 Ball Open Tournament 2024 (Foto: MPI/Andika Rachmansyah)

Saat ditemui selepas menyerahkan hadiah juara ke Andri, Edward mengaku sangat bersyukur. Pasalnya, turnamen tersebut berjalan lancar tanpa adanya kendala.

“Secara keseluruhan pelaksanaan pertandingan ini tidak ada kendala. Semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar,” kata Edward kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Sabtu (27/7/2024).

Lebih lanjut, Edward juga menyampaikan kalau turnamen terbuka ini menjadi turnamen terakhir yang direkomendasikan PB POBSI. Itu karena para atlet akan memusatkan fokusnya ke PON XXI Aceh-Sumut 2024.

