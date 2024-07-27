Andri Januarta Anggap Juara Aileex 9 Open Ball Tournament 2024 untuk Persiapan PON XXI Aceh-Sumut

TANGERANG SELATAN – Andri Januarta berhasil keluar sebagai juara di Aileex 9 Ball Open Tournament 2024. Ia mengatakan hasil ini menjadi modal bagus untuk tampil di PON XXI Aceh-Sumut 2024.

Pebiliar klub Jflowers itu memastikan gelar juara usai kalahkan Dayer dari klub Kohboy di Harsa Billiards Arena, Serua, Tangerang Selatan, Sabtu (27/7/2024) malam WIB. Pemain asal Kepulauan Riau itu menang dengan skor akhir 9-4.

Usai pertandingan, Andri tak bisa meluapkan rasa gembiranya. Menurutnya, ini kemenangan yang sangat dinanti-nanti. Karena di turnamen-turnamen sebelumnya, dia hanya mampu mencapai babak semifinal.

“Pastinya sangat senang. Di turnamen sebelum-sebelumnya saya hanya bisa semifinal terus, tapi akhirnya di turnamen saat ini bisa menjadi juara,” kata Andri kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Sabtu (27/7/2024).

Kemenangan ini membuat Andri mendapatkan tambahan poin sebanyak 300 di peringkat nasional. Ia mengakui, hasil ini pasti akan menjadi modal bagus untuknya sebelum mentas di PON XXI Aceh-Sumut 2024.