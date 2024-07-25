Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Aileex 9 Ball Open Tournament 2024: Maman Mantra Menang Comeback Lawan Agus Dragon Fighter

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |14:59 WIB
Hasil Aileex 9 Ball Open Tournament 2024: Maman Mantra Menang <i>Comeback</i> Lawan Agus Dragon Fighter
Aileex 9 Ball Open Tournament 2024 dimainkan di Harsa Billiards Arena, Tangerang Selatan (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)
TANGERANG SELATAN - Pertandingan hari ketiga babak kualifikasi Aileex 9 Ball Open Tournament 2024 digelar, Kamis (25/7/2024). Salah satu laga mempertemukan Maman dari klub Mantra dan Agus dari klub Dragon Fighter.

Beraksi di Harsa Billiards Arena, Serua, Tangerang Selatan, Maman memulainya dengan break yang sangat manis. Akan tetapi, Agus perlahan mulai menemukan ritme permainannya. Bola demi bola berhasil dimasukkan olehnya sehingga sukses menutup gim pertama dengan kemenangan.

Aileex 9 Ball Open Tournament 2024 digelar di Harsa Billiard Arena, Tangerang Selatan (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)

Agus masih tampil dominan di gim yang kedua. Pemain dari klub Dragon Fighter ini dengan cepat menutup gim kedua dengan kemenangan 2-0 atas Maman.

Pada gim ketiga, Agus kembali tampil dominan sejak awal. Tapi sayangnya, dia gagal memasukan bola sembilan. Kesempatan emas itu tidak disia-siakan oleh Maman sehingga memperkecil kedudukan menjadi 1-2.

Agus lagi-lagi tampil mendominasi di gim yang keempat. Namun, dia kembali melakukan kesalahan setelah gagal memasukan bola delapan. Sampai pada akhirnya, Maman berhasil memanfaatkan peluang yang ada dan menyamakan kedudukan menjadi 2-2.

Pada gim kelima, giliran Maman yang tampil sangat nyaman sejak awal. Agus pun dibuat tak berkutik olehnya. Alhasil, pemain dari klub Mantra itu sukses membalikan keadaan dengan unggul 3-2 atas Agus.

Kedua pemain berlaga cukup ketat di gim keenam. Namun pada akhirnya, Maman berhasil keluar dari tekanan tersebut dan memperlebar keunggulannya menjadi 4-2. Di gim ketujuh, Agus sejatinya tampil apik.

