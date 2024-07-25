Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Aileex 9 Ball Open Tournament 2024: Rizki Sudahi Perlawanan Ferdi

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |12:39 WIB
Hasil Aileex 9 Ball Open Tournament 2024: Rizki Sudahi Perlawanan Ferdi
Aileex 9 Ball Open Tournament 2024 dimainkan di Harsa Billiards Arena, Tangerang Selatan (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)
A
A
A

TANGERANG SELATAN – Pertandingan hari ketiga babak kualifikasi Aileex 9 Ball Open Tournament 2024 digelar pada Kamis (25/7/2024). Salah satu laga mempertemukan Rizki dari klub ESBE dan Ferdi asal klub CANON.

Beraksi di Harsa Billiards Arena, Serua, Tangerang Selatan, Ferdi memulainya dengan break yang sangat manis. Akan tetapi, Rizki perlahan mulai menemukan ritme permainannya.

Aileex 9 Ball Open Tournament 2024 digelar di Harsa Billiard Arena, Tangerang Selatan (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)

Bola demi bola berhasil dimasukkan oleh Rizki. Alhasil, pemain dari klub ESBE itu menutup gim pertama dengan kemenangan 1-0 atas Ferdi. Pada gim kedua, Rizki terus menunjukkan ketajamannya sehingga kembali menutup dengan kemenangan 2-0.

Pada gim ketiga, break yang dilakukan Ferdi cukup oke dengan memasukkan tiga bola. Tapi setelah itu, dia kembali mendapat kebuntuan. Rizki pun sukses memanfaatkan situasi itu dan menutup gim ketiga dengan skor 3-0.

Rizki memulai breaknya sangat baik dengan tiga bola yang berhasil dimasuki olehnya. Pemain dari tim ESBE ini membuat Ferdi tak berkutik sampai akhirnya menutup gim keempat dengan kemenangan.

Pada gim kelima, Ferdi berhasil memanfaatkan kelengahan yang dibuat Rizki. Pemain dari tim CANON itu sukses memperkecil kedudukannya dari Rizki menjadi 1-4.

Halaman:
1 2
