HOME SPORTS SPORT LAIN

Ko Pin Chung Juara 10-Ball Tournament Championship 2024

Miftahul Ghani , Jurnalis-Minggu, 14 Juli 2024 |21:16 WIB
Ko Pin Chung Juara 10-Ball Tournament Championship 2024
Ko Pin Chung juara 10-Ball Tournament Championship 2024 (Foto: MPI/Miftahul Ghani)
A
A
A

BANDUNG – Ko Pin Chung memastikan diri menjadi juara 10-Ball Tournament Championship 2024. Kepastian itu terjadi setelah pebiliar asal Taiwan tersebut mengalahkan Cun Cun wakil dari Indonesia di babak final yang digelar di RX Pool & Cafe Bandung, Minggu (14/7/2024) malam WIB.

Dalam pertandingan yang dapat disaksikan di aplikasi RCTI+ dan Vision+ itu, Ko sudah unggul sejak awal. Hingga akhirnya, ia mampu menutup laga dengan skor 9-7 atas Cun Cun.

Ko Pin Chung bermain di 10-Ball Tournament Championship 2024 (Foto: MPI/Miftahul Ghani)

Ko seakan cukup menikmati dengan permainan yang dijalani. Bahkan, ia tak nampak tegang.

Maklum, pebiliar asal Taiwan itu cukup banyak pengalaman mengikuti kejuaraan Internasional. Salah satunya, ia pernah menjadi juara US Open Amerika Serikat.

“Saya senang, saya bisa juara,” ucap Ko setelah memperoleh medali juara 10-Ball Tournament Championship 2024, Minggu (14/7/2024).

Adik kandung juara dunia biliar Ko Pin Yi itu mengaku sangat mengapresiasi dengan 10-Ball Tournament Championship 2024 ini. Menurutnya, turnamen ini sangat bagus.

“Saya juga merasa tersaingi,” tutur Ko.

