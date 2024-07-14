Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

10-Ball Tournament Championship 2024: Kejutan, Ismail Kadir Taklukkan Juara Dunia Ko Pin Yi

Miftahul Ghani , Jurnalis-Minggu, 14 Juli 2024 |14:05 WIB
10-Ball Tournament Championship 2024: Kejutan, Ismail Kadir Taklukkan Juara Dunia Ko Pin Yi
10-Ball Tournament Championship 2024 menghadirkan kejutan di babak delapan besar (Foto: MPI/Miftahul Ghani)
A
A
A

BANDUNG – Babak delapan besar 10-Ball Tournament Championship 2024 atau Bandung Open Tournament Championship memberikan kejutan. Jawara dunia Ko Pin Yi berhasil ditaklukan Ismail Kadir.

Dalam pertandingan yang dapat disaksikan di aplikasi RCTI+ dan Vision+ itu, Ismail Kadir dari Sulawesi Selatan ini berhasil mengalahkan 9-7 dari Ko Pin Yi di RX Pool & Cafe Bandung, Minggu (14/7/2024).

Ismail Kadir

Ismail mengaku senang sekaligus tak menyangka bisa mengalahkan Ko. Sebab, pebiliar asal Taiwan itu merupakan jawara turnamen biliar Guinness World.

“Deg-degan pasti, namanya turnamen pasti deg-degan. Tapi menghela nafas saja yang panjang,” ungkap Ismail usai pertandingan, Minggu (14/7/2024).

Pria asal Sulawesi Selatan itu mengaku tidak memiliki kiat-kiat khusus untuk bisa mengalahkan Ko. Ismail hanya mempersiapkan mental.

Halaman:
1 2
