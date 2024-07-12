Hasil 10-Ball Tournament Championship 2024 Hari Ketiga: Babak 32 Besar Sengit!

10-Ball Tournament Championship 2024 sudah memasuki hari ketiga dan persaingan semakin sengit (Foto: MPI/Agung Bakti Sarasa)

BANDUNG – Hasil 10-Ball Tournament Championship 2024 hari ketiga, Jumat (12/7/2024) sore WIB, sudah diketahui. Sebanyak 64 peserta berlomba menunjukkan kemampuan terbaik demi lolos ke babak 32 besar.

Turnamen ini berlangsung di RX Pool & Cafe Bandung, Jl. Kebon Kawung No.30, Pasir Kaliki, Kota Bandung, pada 10-14 Juli 2024. Persaingan untuk lolos menuju babak 32 besar pun terlihat cukup sengit.

"Sekarang di 64 besar ini ramai, hampir semuanya merata dan pemain-pemain top dari luar belum mengalami kesulitan. Mungkin nanti akan kelihatan di babak single elemination 32 besar besok," ucap Bidang Pertandingan PB POBSI, Edward Lumbantoruan.

Sementara itu, Feri Satriyadi dari tim Mantra mengatakan, kehadiran para pemain top dunia membuat jalannya turnamen Bandung Open Tournament Championship ini semakin seru.