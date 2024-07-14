Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kepengen Jogging Okezone.com Berlangsung Seru, Tiap Peserta Bawa Balon yang Jadi Pembeda di Tengah Kerumunan CFD

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 14 Juli 2024 |08:52 WIB
Kepengen Jogging Okezone.com Berlangsung Seru, Tiap Peserta Bawa Balon yang Jadi Pembeda di Tengah Kerumunan CFD
Keseruan acara Kepengen Jogging yang digelar Okezone.com di CFD Jakarta hari ini. (Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

JAKARTA Okezone.com menyapa komunitas Okezoners dengan kegiatan jogging bertema “Kepengen Jogging” yang berlangsung di Car Free Day (CFD), Jakarta, Minggu (14/7/2024) pagi WIB. Setiap peserta ajang itu membawa balon sebagai pembeda di tengah kerumunan masyarakat yang berolahraga di lokasi yang sama.

Rute kegiatan itu dari FX Sudirman menuju Bundaran Hotel Indonesia (HI). Itu adalah titik akhir dari kegiatan tersebut setelah berolahraga bersama.

Keseruan acara Kepengen Jogging yang digelar Okezone.com. Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia

(Keseruan acara Kepengen Jogging yang digelar Okezone.com. Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia)

Kegiatan Kepengen Jogging yang digelar Okezone.com ini diikuti puluhan peserta dari komunitas Okezoners. Mereka kompak menggunakan outfit atasan berwarna hitam.

Keseruan acara Kepengen Jogging yang digelar Okezone.com. Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia

(Keseruan acara Kepengen Jogging yang digelar Okezone.com. Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia)

Kepengen Jogging Okezone.com dimulai pukul 06.30 WIB dengan diawali pemanasan. Setelah itu, peserta langsung jogging dengan membawa balon berwarna pink dan biru.

Halaman:
1 2
