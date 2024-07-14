Okezone.com Gelar Kepengen Jogging, Direktur MNC Portal Indonesia Masirom: Dapat Sehat dan Dekatkan Diri dengan Pembaca

Direktur MNC Portal Indonesia, Masirom (paling kiri), di acara Kepengen Jogging yang digelar Okezone.com. (Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia)

JAKARTA – Direktur MNC Portal Indonesia (MPI), Masirom, menyatakan Okezone.com terus mendekatkan diri dengan komunitas Okezoners yang merupakan pembaca setia. Hal itu turut dilakukan lewat acara jogging bersama bertajuk "Kepengen Jogging" di Car Free Day (CFD), Jakarta, Minggu (14/7/2024) pagi WIB.

Masirom mengatakan sangat penting bagi media untuk mendekatkan diri dengan pembaca setianya. Hal itu pun dilakukan Okezone.com lewat sebuah kegiatan olahraga yang kini sedang digemari di kalangan masyarakat.

"Hari ini di CFD Sudirman-Thamrin, Okezone mengadakan jogging bersama komunitas Okezoners. Ada puluhan peserta yang ambil bagian. Kami harap dapat sehat bersama dan mendekatkan diri dengan pembaca. Kegiatan itu juga agar Okezone makin dikenal luas," kata Masirom di Jakarta, Minggu (14/7/2024).

Masirom sangat senang kegiatan jogging bersama bertajuk Kepengen Jogging ini mendapat sambutan hangat dari para peserta yang ambil bagian. Hal itu membuat Kepengen Jogging Okezone.com pun akan digelar secara rutin ke depan.

"Kami akan lanjutkan rutin dua minggu sekali,” ucap Masirom.