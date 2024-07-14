Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Okezone.com Gelar Kepengen Jogging, Direktur MNC Portal Indonesia Masirom: Dapat Sehat dan Dekatkan Diri dengan Pembaca

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 14 Juli 2024 |11:25 WIB
Okezone.com Gelar Kepengen Jogging, Direktur MNC Portal Indonesia Masirom: Dapat Sehat dan Dekatkan Diri dengan Pembaca
Direktur MNC Portal Indonesia, Masirom (paling kiri), di acara Kepengen Jogging yang digelar Okezone.com. (Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

JAKARTA – Direktur MNC Portal Indonesia (MPI), Masirom, menyatakan Okezone.com terus mendekatkan diri dengan komunitas Okezoners yang merupakan pembaca setia. Hal itu turut dilakukan lewat acara jogging bersama bertajuk "Kepengen Jogging" di Car Free Day (CFD), Jakarta, Minggu (14/7/2024) pagi WIB.

Masirom mengatakan sangat penting bagi media untuk mendekatkan diri dengan pembaca setianya. Hal itu pun dilakukan Okezone.com lewat sebuah kegiatan olahraga yang kini sedang digemari di kalangan masyarakat.

Keseruan acara Kepengen Jogging yang digelar Okezone.com. Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia

(Direktur MNC Portal Indonesia, Masirom, dalam acara Kepengen Jogging yang digelar Okezone.com. Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia)

"Hari ini di CFD Sudirman-Thamrin, Okezone mengadakan jogging bersama komunitas Okezoners. Ada puluhan peserta yang ambil bagian. Kami harap dapat sehat bersama dan mendekatkan diri dengan pembaca. Kegiatan itu juga agar Okezone makin dikenal luas," kata Masirom di Jakarta, Minggu (14/7/2024).

Masirom sangat senang kegiatan jogging bersama bertajuk Kepengen Jogging ini mendapat sambutan hangat dari para peserta yang ambil bagian. Hal itu membuat Kepengen Jogging Okezone.com pun akan digelar secara rutin ke depan.

Keseruan acara Kepengen Jogging yang digelar Okezone.com. Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia

(Direktur MNC Portal Indonesia, Masirom, dalam acara Kepengen Jogging yang digelar Okezone.com. Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia)

"Kami akan lanjutkan rutin dua minggu sekali,” ucap Masirom.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/43/3178346/atlet_indonesia-aQsi_large.jpg
Hasil Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025: 3 Atlet Putri Indonesia Tak Lolos Babak Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/43/3178300/timnas_voli_putra_indonesia-zrVd_large.jpg
Hasil Voli Asian Youth Games 2025: Sikat Taiwan 3-1, Timnas Voli Putra Indonesia Lolos Perempatfinal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/43/3178293/kejuaraan_dunia_senam_artistik_2025-50is_large.jpg
Link Live Streaming Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/43/3178235/kampanye_lari_demi_gaya_hidup_sehat_dan_hidup_produktif_digelar_di_jakarta-ShlT_large.jpg
Diramaikan 3.000 Peserta, Kampanye Lari demi Gaya Hidup Sehat dan Hidup Produktif Digelar di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/43/3178002/tim_woodball_indonesia-Pyrd_large.jpg
Woodball Indonesia Juarai Hongkong International Open 2025 dengan 8 Emas, Siap Tempur di SEA Games 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/43/3178021/kejuaraan_dunia_senam_artistik_2025-x0Xj_large.jpg
Hasil Kualifikasi Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025: Tak Ada Wakil Indonesia yang Lolos Babak Utama
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement