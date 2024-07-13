Daftar Peserta Lolos 8 Besar Bandung Open Tournament Championship: Ada Ko Pin Yi hingga Aloysius Yapp

Berikut delapan peserta yang lolos 8 besar Bandung Open Tournament Championships 2024 (Foto: Agung Bakti Sarasa)

BERIKUT ini daftar peserta yang lolos ke babak 8 besar dalam ajang 10-Ball Tournament Championship 2024 atau Bandung Open Tournament Championship 2024, Sabtu (13/7/2024).

Pada babak kualifikasi 32 besar hingga 16 besar ini, pihak panitia menerapkan sistem single elimination. Artinya, pemain yang sudah kalah satu kali langsung gugur.

Bidang Pertandingan Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI), Edward Lumbantoruan mengatakan, sistem ini juga akan diterapkan pada babak perempat final nanti.

"Babak 8 besar sendiri masih sama single elemination, cuman game-nya mencari 9 kemenangan, Race to 9," ucap Edward.

Edward mengatakan, pertandingan perempat final akan digelar pada Minggu (14/7/2024) mulai pukul 10.00 WIB.

"Babak 8 besar sendiri akan dipertandingkan besok, mulai pukul 10.00 WIB, dilanjut pukul 12.00 dan terakhir final di pukul 16.00 WIB," ungkapnya.