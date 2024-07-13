Modal Percaya Diri, Rudy S Masse Lolos 16 Besar Bandung Open Tournament Championship 2024

RUDY S dari tim Masse, Jawa Timur memastikan diri lolos ke babak 16 besar turnamen Bandung Open Tournament Championship yang berlangsung di RX Pool & Cafe Bandung, Sabtu (13/7/2024).

Dalam pertandingan yang juga bisa disaksikan langsung di aplikasi RCTI+ dan Vision+ tersebut, Rudy menang dengan skor 8-5 atas Jendy dari Kalsel. Sejatinya, Rudy sempat unggul telak 7-0.

Saat permainan mendekati akhir, Rudy kesulitan untuk memasukan bola terakhir. Hampir terkejar dengan skor 7-5, Rudi pun memastikan kemenangan dengan skor akhir 8-5.

"Tadi di awal saya sangat cukup percaya diri, sehingga skor tadi sempat meninggalkan 7-0. Tapi ketika mau finish tuh tadi, permainan semua berubah," ucap Rudi ditemui usai pertandingan.

"Saya jaga bola, jaga bola, tetep bola ga mau sama saya. Untung terakhir lawan saya melakukan kesalahan, sehingga saya bisa memenangkan pertandingan di 32 besar ini," tambahnya.

Rudy mengakui, persaingan antar pemain di 10-Ball Tournament Championship 2024 ini cukup ketat. Oleh karena itu, setiap pemain harus bisa mengendalikan ritme permainan agar bisa lolos ke babak selanjutnya.

"Persaingan di sini cukup ketat yah. Apalagi dengan kualitas meja yang sangat enak ini, semua pemain bisa main," ungkapnya.