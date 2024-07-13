Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Modal Percaya Diri, Rudy S Masse Lolos 16 Besar Bandung Open Tournament Championship 2024

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Sabtu, 13 Juli 2024 |16:19 WIB
Modal Percaya Diri, Rudy S Masse Lolos 16 Besar Bandung Open Tournament Championship 2024
Rudy S dari Tim Masse melaju ke 16 besar Bandung Open Tournament Championship 2024 (Foto: Agung Bakti Sarasa/MPI)
A
A
A

RUDY S dari tim Masse, Jawa Timur memastikan diri lolos ke babak 16 besar turnamen Bandung Open Tournament Championship yang berlangsung di RX Pool & Cafe Bandung, Sabtu (13/7/2024).

Dalam pertandingan yang juga bisa disaksikan langsung di aplikasi RCTI+ dan Vision+ tersebut, Rudy menang dengan skor 8-5 atas Jendy dari Kalsel. Sejatinya, Rudy sempat unggul telak 7-0.

Saat permainan mendekati akhir, Rudy kesulitan untuk memasukan bola terakhir. Hampir terkejar dengan skor 7-5, Rudi pun memastikan kemenangan dengan skor akhir 8-5.

"Tadi di awal saya sangat cukup percaya diri, sehingga skor tadi sempat meninggalkan 7-0. Tapi ketika mau finish tuh tadi, permainan semua berubah," ucap Rudi ditemui usai pertandingan.

BACA JUGA:

Saksikan Pertandingan Babak 32 Besar Bandung Open Tournament Championship 2024, Live Streaming di RCTI+ dan Vision+ 

"Saya jaga bola, jaga bola, tetep bola ga mau sama saya. Untung terakhir lawan saya melakukan kesalahan, sehingga saya bisa memenangkan pertandingan di 32 besar ini," tambahnya.

Rudy mengakui, persaingan antar pemain di 10-Ball Tournament Championship 2024 ini cukup ketat. Oleh karena itu, setiap pemain harus bisa mengendalikan ritme permainan agar bisa lolos ke babak selanjutnya.

"Persaingan di sini cukup ketat yah. Apalagi dengan kualitas meja yang sangat enak ini, semua pemain bisa main," ungkapnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/43/3176976/pelatnas_biliar_indonesia-0PXH_large.jpg
Target Medali SEA Games 2025: Tim Asdep Orlit Kemenpora Tinjau Ketat Pelatnas POBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/43/3175916/simak_jadwal_siaran_langsung_predator_pbs_world_championship_series_di_gtv-MYJj_large.jpeg
Live di GTV Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Predator PBS World Championship Series
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175146/hary_tanoesoedibjo-FXWg_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Ungkap Penyebab Predator – PBS World Championship Series 2025 Digelar di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175119/hary_tanoesoedibjo-avBY_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Resmi Buka Predator – PBS World Championship Series 2025 di Bali, Diikuti 48 Negara dengan Hadiah Rp10 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/43/3174112/kevin_sanjaya_menyambut_antusias_kunjungan_shane_van_boening_ke_indonesia-tf7w_large.jpg
Kevin Sanjaya Antusias Sambut Kunjungan Shane Van Boening ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/43/3174078/shane_van_boening_mengakui_perkembangan_olahraga_biliar_di_indonesia_sangat_pesat-ieXy_large.jpg
Shane Van Boening Akui Perkembangan Biliar Indonesia Sangat Pesat
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement